18 حجم الخط

وصفات طبيعية لتقوية العظام والمفاصل للنساء، تعتبر صحة العظام والمفاصل من العناصر الأساسية للحفاظ على الحركة والنشاط اليومي للمرأة، خاصة مع تقدم العمر أو بعد فترة الحمل والرضاعة أو عند اقتراب سن اليأس.

ضعف العظام والمفاصل يؤدي إلى مشكلات عدة مثل هشاشة العظام، آلام المفاصل، صعوبة الحركة، وانخفاض القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

لكن يمكن للمرأة الوقاية من هذه المشكلات أو تقليل حدتها من خلال التغذية السليمة، التمارين المناسبة، وبعض الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر الدراسات والخبرة الشعبية.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن صحة العظام والمفاصل تعتمد على التغذية السليمة، النشاط البدني، والعناية اليومية.

أضافت الدكتورة هدى، أن الوصفات الطبيعية توفر دعمًا فعالًا للنساء للحفاظ على عظام قوية ومفاصل مرنة، وعند الاستمرار على هذه الوصفات جنبًا إلى جنب مع نمط حياة صحي، يمكن تقليل خطر هشاشة العظام وآلام المفاصل، مما يحسن جودة الحياة ويتيح للمرأة الاستمتاع بحركتها ونشاطها اليومي.

وصفات طبيعية لتقوية العظام والمفاصل للنساء

وفي التقرير التالي تستعرض الدكتورة هدى، أهم الوصفات الطبيعية التي يمكنها تقوية العظام والمفاصل للنساء.



1. أهمية الكالسيوم وفيتامين D لصحة العظام

يُعد الكالسيوم العنصر الأهم في تقوية العظام، بينما يلعب فيتامين D دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم. للحصول على كميات كافية، يمكن الاعتماد على الأغذية الطبيعية مثل الحليب والزبادي والجبن، وكذلك الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب. كما يمكن الحصول على فيتامين D من التعرض لأشعة الشمس لفترة قصيرة يوميًا.



2. وصفات طبيعية لتقوية العظام والمفاصل

أ. خليط الحلبة والعسل:

تُعد الحلبة من أهم البذور التي تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات التي تساعد على تقوية العظام. لتحضير الوصفة:

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

كوب من الحليب الدافئ.

يُخلط المزيج جيدًا ويُشرب يوميًا قبل النوم، حيث يساعد على تقوية العظام وتحسين كثافتها مع الاستخدام المنتظم.



ب. خليط الكركم والحليب:

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يجعله مثاليًا لتقوية المفاصل والوقاية من الألم. لتحضيره:

كوب من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم البودرة.

رشة فلفل أسود لتحسين امتصاص الكركم.

يُشرب الخليط يوميًا، ويفضل في المساء قبل النوم، لتخفيف الالتهابات وتقوية العظام والمفاصل.



ج. الجرجير واللوز:

يحتوي الجرجير على الكالسيوم، واللوز غني بالمغنيسيوم وفيتامين E، مما يجعلهما معًا من أفضل الخلطات الطبيعية لصحة العظام. يمكن تناول:

حفنة من أوراق الجرجير الطازجة.

5–6 حبات من اللوز المنقوع.

يُطحن المزيج ويُضاف له قليل من الماء أو الزبادي ليصبح عصيرًا أو خليطًا يمكن تناوله يوميًا.



د. خلطة الزنجبيل والعسل:

الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد على تخفيف آلام المفاصل وتحسين حركة العظام. لتحضير الوصفة:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج.

ملعقة صغيرة من العسل.

كوب ماء ساخن.

يُغلى الزنجبيل قليلًا في الماء ثم يُضاف العسل بعد أن يبرد المشروب قليلًا، ويُشرب مرتين يوميًا لتقليل التصلب وآلام المفاصل.



هـ. بذور السمسم:

السمسم مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. يمكن تحميص ملعقة كبيرة من بذور السمسم ومضغها يوميًا، أو إضافتها إلى السلطات والحساء. الاستمرار على تناول السمسم يحسن كثافة العظام ويقلل من خطر الكسور خاصة عند النساء بعد سن الأربعين.

علاج آلام المفاصل بالأعشاب



نصائح للحفاظ على صحة العظام والمفاصل

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي، السباحة، أو تمارين المقاومة لتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا لترطيب المفاصل والحفاظ على مرونتها.

تجنب التدخين والمشروبات الغازية، لأنها تقلل من كثافة العظام.

تناول البروتينات الصحية مثل الأسماك، الدواجن، والبقوليات، لدعم بناء العظام والعضلات.

الحرص على الحصول على كميات مناسبة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، المتواجدين في المكسرات، الموز، والأفوكادو، لتقوية العظام وتحسين حركة المفاصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.