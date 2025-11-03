للمرأة بعد الأربعين، نصائح تحمي من هشاشة العظام والسمنة

تحتاج المرأة بعد عمر الأربعين إلى العناية الجيدة بصحتها للتخلص من آلام العظام المبكرة والحفاظ على النوم الجيد حفاظا على الصحة.

وعادة تبدأ المرأة بعد الأربعين بالشكوى من أعراض ومشكلات مرضية عديدة، وهو ما دفع الأطباء بالتأكيد على ضرورة اهتمام المرأة بيتها بعد عمر الأربعين.

ويقول الدكتور أحمد مسعود استشارى التغذية العلاجية: إن المرأة بعد الأربعين تشكو من مشاكل العظام وآلامها، وللأسف معظم النساء فى هذا العمر تلجأ إلى الألبان ومنتجاتها وأقراص الكالسيوم ولكن دون جدوى ودون تحسن، دون معرفة سبب ذلك.

مخاطر انخفاض هرمون الاستروجين بالجسم

وأضاف مسعود، أن السبب يرجع إلى خفض هرمون الاستروجين فى الجسم حيث يتهيأ الجسم إلى انقطاع الطمث قبل حدوثها بحوالى من 5 إلى 10 سنوات وبالتالى يبدأ هرمون الاستروجين فى الانخفاض ما يضعف العظام ويؤثر على حرق الدهون وبالتالى يزداد الوزن سريعا، وإذا استسلمت المرأة لهذا الوضع ستسوء حالتها وتضعف عظامها تماما.

المرأة بعد الأربعين

مشروبات ترفع هرمون الاستروجين بالجسم

وتابع، أن الحل للتخلص من هذه المشكلات هو تناول المشروبات التى ترفع مستوى الاستروجين بالجسم وتحافظ عليه مايحافظ على قوة وكثافة العظام ويعزز امتصاص الكالسيوم ويزيد من حرق الدهون وبالتالى يحمى من السمنة، ومن المشروبات التى ترفع مستوى هرمون الاستروجين بالجسم:

الروز مارى

الينسون

زهرة الربيع

شاى الكوهوش الأسود

عصير الرمان

بذور الكتان

نصائح للمرأة بعد الأربعين

وأوضح الدكتور أحمد مسعود، أنه بجانب المواظبة على تناول هذه المشروبات يجب الحفاظ على ممارسة الرياضة يوميا لتقوية المناطق العضلية بالجسم ما يحافظ على حرق الدهون، مع تنظيم مواعيد النوم ويفضل النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وذلك حفاظا على الصحة، ومقاومة أمراض الشيخوخة والوقاية من هشاشة العظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.