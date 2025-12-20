كيف تهدد المشروبات الدافئة بالشتاء صحة العظام؟

السبت 20 ديسمبر 2025
مع اشتداد برودة الشتاء، يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الموسمية الدافئة طلبا للراحة والاحتفال؛ فمن الشوكولاتة الساخنة، واللاتيه المنكه بالزنجبيل، تبدو هذه الخيارات جزءا لا يتجزأ من التقاليد، لكن خلف هذا المذاق الاحتفالي مخاطر صحية تتجاوز مجرد زيادة الوزن الموسمية لتصل إلى تهديد مباشر لسلامة الهيكل العظمي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

السكر بالمشروبات الشتوية 

تؤدي العظام أدوارا حيوية تشمل تخزين الكالسيوم وحماية الأعضاء ودعم قوام الجسم، إلا أن الاستهلاك المفرط للسكر يهدد هذه المنظومة، والسكر يؤثر سلبا على العظام بطريقتين:

فقدان الكالسيوم: يعمل السكر على زيادة كمية الكالسيوم التي يتخلص منها الجسم عبر البول، مما يقلل الكثافة العظمية.

تعطيل فيتامين D: تؤدي الارتفاعات المتكررة في سكر الدم إلى إعاقة وظيفة فيتامين (D)، وهو المسؤول الأساسي عن امتصاص الكالسيوم من الغذاء.

الالتهابات المزمنة: يساهم السكر الزائد في حدوث التهابات منخفضة الدرجة، مما يؤثر على عملية "ترميم العظام" الطبيعية بمرور الوقت.

المشروبات الدافئة بالشتاء

يعد كل مشروب يحمل ملفا غذائيا مختلفا يؤثر على العظام:

الشوكولاتة الساخنة: النسخ الجاهزة تحتوي على 20-30 جراما من السكر، لكن الحليب المضاف قد يعوض جزءا من الضرر بفضل الكالسيوم.

لاتيه القهوة المنكهة: قد يصل محتوى السكر في الأحجام الكبيرة إلى 50 جرام، مع فوائد غذائية شبه منعدمة.

متى يصبح السكر "أكثر من اللازم"؟

وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يجب ألا يتجاوز السكر المضاف 6% من السعرات اليومية، ويترجم ذلك إلى:

الرجال: 9 ملاعق صغيرة أو 36 جراما.

النساء: 6 ملاعق صغيرة أو 25 جراما.

لذلك فمن الضروري قراءة الملصقات الغذائية، حيث يختبئ السكر تحت مسميات مثل (الرحيق، الفركتوز، الديكستروز، والسكروز).

بدائل للمشروبات الشتوية دون أضرار

لا يعني الحفاظ على العظام الحرمان من أجواء العطلات، حيث يقترح عدة بدائل صحية:

استخدام مسحوق الكاكاو غير المحلى مع حليب قليل الدسم، والتحلية ببدائل طبيعية.

الاستبدال بشاي التوابل مثل القرفة والقرنفل واليانسون.

عند الطلب من المقاهي، يفضل الاستغناء عن الكريمة المخفوقة، واستبدال السكر برشة قرفة.

فاختيار المشروبات التي تحتوي على المعادن والبروتينات بدلا من السكريات المفرطة يسمح بالاستمتاع بالاحتفالات دون التضحية بصحة العظام على المدى الطويل.

