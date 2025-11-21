طبيب يحذر: الضغوط النفسية تسرع الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء

18 حجم الخط

كشفت دراسات حديثة أن تأثير التوتر يتجاوز الصحة النفسية ليطال العظام نفسها، ويزيد ببطء من خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل.

وفي وقت تشير فيه معظم النساء إلى التوتر باعتباره سببًا للصداع والإرهاق وتقلبات المزاج، فإن ما لا يدركه الكثيرون هو الدور الخفي الذي يلعبه هذا التوتر في إضعاف بنية العظام.

أوضح الدكتور أناند تشافان، استشاري أول في جراحة العظام تأثير التوتر على عظام المرأة وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

كيف يؤثر التوتر على عظامك؟

عندما يواجه الجسم ضغطًا نفسيًا أو عاطفيًا أو جسديًا، يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول، وهو هرمون ضروري بقدر محدود، لكنه يصبح ضارًا عند إفرازه بشكل مستمر نتيجة التوتر المزمن.

يوضح الدكتور تشافان أن الكورتيزول الزائد يتداخل مع عمل الخلايا البانية للعظام (Osteoblasts)، ويحفز في المقابل نشاط الخلايا الهادمة للعظام (Osteoclasts). ومع الوقت يؤدي هذا الخلل إلى تراجع كثافة العظام وضعفها.

ويضيف أن النساء أكثر عرضة لهذا التأثير نتيجة التغيّرات الهرمونية الطبيعية.

فالتوتر يتفاقم غالبًا قبل الدورة الشهرية، وبعد الولادة، وخلال فترة انقطاع الطمث، وهي فترات ينخفض فيها هرمون الإستروجين بشكل أساسي، وهو الهرمون الضروري للحفاظ على الكتلة العظمية، وعندما يتزامن انخفاضه مع التوتر، يكون تأثيره مضاعفًا.

عوامل نمط الحياة التي تزيد من فقدان العظام المرتبط بالتوتر

نادرًا ما يأتي التوتر وحده؛ فهو غالبًا يصاحبه سلوكيات غير صحية تساهم في تدهور صحة العظام، ومنها:

1. اختيارات غذائية سيئة

تلجأ النساء خلال فترات التوتر إلى أطعمة غنية بالسكر وقليلة القيمة الغذائية، ما يزيد الالتهاب ويقلل امتصاص الكالسيوم. كما تسبب استجابة التوتر اضطرابات هضمية تؤثر في امتصاص فيتامينات مهمة مثل د وب12.

2. نمط حياة خامل

رغم أنّ الرياضة وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر، إلا أنها تصبح أول ما يتم تجاهله عند الشعور بالإرهاق. قلة الحركة تعني تحفيزًا أقل للعظام، وبالتالي ضعف الجهاز الهيكلي مع مرور الوقت.

3. اضطرابات النوم

يُخلّ التوتر بدورة النوم الطبيعية، مما ينعكس سلبًا على تجديد الخلايا، ومنها خلايا العظام. أظهرت الدراسات أن النوم العميق ضروري لعمليات إصلاح الأنسجة.

4. اختلال التوازن الهرموني

تعاني الكثير من النساء من اضطرابات هرمونية مرتبطة بتقلبات ما قبل الدورة الشهرية، ومتلازمة تكيس المبايض، وانقطاع الطمث. وعندما يزداد التوتر، يختل التوازن الهرموني بشكل أكبر، مما يسرّع فقدان كثافة العظام

علامات تشير إلى أن العظام قد تتأثر بالتوتر

ورغم أن فقدان العظام يُعرف بـ"اللص الصامت"، إلا أن هناك علامات خفية قد تُنذر بوجود مشكلة:

آلام الجسم المتكررة أو تيبس المفاصل

تعب مستمر حتى بعد مجهود خفيف

تدهور استقامة الظهر أو ظهور انحناء

هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

نقص متكرر في فيتامين د

آلام ظهر غير مبررة

الدكتور تشافان يؤكد أهمية عدم إهمال هذه العلامات، وضرورة طلب تقييم طبي عند تكرارها.

كيف تحمي المرأة عظامها رغم الضغوط النفسية؟

يشدد الدكتور تشافان على أن حماية العظام أمر ممكن حتى في ظل التوتر المزمن، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات الوقائية:

1. إعطاء الأولوية للكالسيوم وفيتامين د

مصادرهما تشمل:

منتجات الألبان، الخضروات الورقية، السمسم، اللوز، الحبوب المدعمة، والتعرض للشمس.

الاحتياجات اليومية:

النساء من 20 إلى 40 عامًا: 1000 ملغ كالسيوم.

النساء بعد انقطاع الطمث: 1200 ملغ.



2. التحرك باستمرار

الرياضات التي تشمل حمل الوزن مثل المشي السريع، الركض، الرقص، صعود السلالم، وتمارين القوة تحفّز نمو العظام.

يقول شافان: "30 دقيقة يوميًا تصنع فارقًا كبيرًا."

3. ضبط التوتر بوعي

من خلال اليوغا، التأمل، تمارين التنفس، تدوين اليوميات، والعلاج النفسي.

حتى 10 دقائق يوميًا كافية لتهدئة الجهاز العصبي وخفض الكورتيزول.

4. فحص صحة العظام بانتظام

فحص DEXA ضروري خاصة للنساء فوق الأربعين أو لمن يعانين من إجهاد مزمن أو مشاكل هرمونية أو اضطرابات بالغدة الدرقية.

5. تحسين نظافة النوم

احرصي على نوم هادئ لمدة 7–8 ساعات، وأبعدي الهاتف ليلًا، واتبعي روتينًا ثابتًا قبل النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.