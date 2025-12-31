5 نجوم بالكونغو الديمقراطية يرعبون "محاربي الصحراء" قبل مواجهة أمم إفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، تعرف منتخب الجزائر، الذي ضمن صدارة المجموعة الخامسة منذ الجولة الثانية، على منافسه في دور الـ16، وذلك عقب نهاية مباريات المجموعة الرابعة، والتي تصدرها منتخب السنغال برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الكونغو الديمقراطية.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، قبل أن يصطدم في دور الـ16 بمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأسبوع المقبل، في قمة مرتقبة ضمن أول أدوار خروج المغلوب.

تاريخ الكونغو الديمقراطية مع كأس أمم أفريقيا

ويعد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من المنتخبات العريقة في القارة الإفريقية، إذ تُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 1968 و1974، واحتل المركز الثالث مرتين، والرابع مرتين أيضا، كان آخرها في النسخة الماضية بكوت ديفوار 2023.

كما يملك المنتخب الكونغولي حظوظًا قوية لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيخوض الملحق العالمي خلال شهر مارس المقبل، مع خوضه النهائي مباشرة.

أبرز 5 نجوم في منتخب الكونغو الديمقراطية

ورغم قوة منتخب الجزائر وتصدره مجموعته، إلا أنه سيواجه خصمًا عنيدًا يضم مجموعة من النجوم القادرين على تهديد حلم محاربي الصحراء.

سيدريك باكامبو

يُعد سيدريك باكامبو، مهاجم ريال بيتيس حاليًا وفياريال سابقا، من أخطر مهاجمي منتخب الكونغو الديمقراطية، وسجل هدفًا في مرمى السنغال، ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا دوليًا في 66 مباراة.

آرون وان بيساكا

لعب الظهير الأيمن آرون وان بيساكا لمنتخبات إنجلترا السنية، وكان من أبرز المواهب الصاعدة، حيث دافع عن ألوان مانشستر يونايتد لخمسة مواسم، قبل انتقاله إلى وست هام يونايتد. ويُعد ظهيرًا عصريًا يشارك بفعالية في الواجبات الهجومية.

ثيو بونجوندا

يُعتبر ثيو بونجوندا، مهاجم سبارتاك موسكو، من أبرز نجوم النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما نجح في التسجيل وصناعة الأهداف، ليصنف ضمن أخطر لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية.

شانسيل مبيمبا

يقود شانسيل مبيمبا منتخب بلاده، ويشغل مركز قلب الدفاع في ليل الفرنسي، ويُعد من أكثر اللاعبين خبرة، بعدما خاض 101 مباراة دولية، ويشكل صمام أمان دفاعي وقائدًا داخل الملعب وخارجه.

جايل كاكوتا

يتصدر جايل كاكوتا قائمة هدافي منتخب الكونغو الديمقراطية في النسخة الحالية بهدفين، ويمتلك خبرة أوروبية واسعة، إذ سبق له اللعب في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا. ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويشغل مركز وسط الميدان الهجومي.

