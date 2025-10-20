هيئة الدواء تحذر من "المرض الصامت": هشاشة العظام تهددك دون أعراض واضحة

حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر هشاشة العظام، مشيرة إلى أنها من الأمراض الصامتة التي لا تظهر أعراضها إلا عند حدوث كسر في العظام.

أسباب مرض هشاشة العظام

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المرض ينتج عن انخفاض كثافة العظام وضعفها التدريجي، مما يزيد من احتمالات التعرض للكسور حتى مع الإصابات البسيطة.

وأكدت أن قلة الحركة والتدخين من أبرز العوامل التي ترفع خطر الإصابة، إلى جانب نقص الكالسيوم وسوء التغذية، كما يزداد الخطر مع نقص فيتامين "د" والتقدّم في العمر.

ولتفادي الإصابة، نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين باتباع نمط حياة صحي يتضمن:

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام، مثل المشي.

الإقلاع عن التدخين.



وأكدت أن الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة، لكنها كفيلة بالحفاظ على قوة العظام وصحتها مع التقدم في العمر.

اليوم العالمي لهشاشة العظام

وتحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لهشاشة العظام في 20 أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بمرض هشاشة العظام، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية المبكرة والحفاظ على صحة العظام في مختلف مراحل العمر.

ومرض هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التي تتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة، ولا يُكتشف غالبًا إلا بعد حدوث كسر.

ويؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وضعفها، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور حتى في حالات السقوط البسيطة أو الجهد الخفيف.

أسباب وعوامل خطر هشاشة العظام

تتمثل أبرز العوامل المسببة للمرض في:

نقص الكالسيوم وفيتامين "د" في الجسم.

قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.

التدخين وتناول الكحول.

التقدّم في العمر، خاصة لدى السيدات بعد انقطاع الطمث.

سوء التغذية أو الاعتماد على وجبات غير متوازنة.

هشاشة العظام تصيب أكثر من 200 مليون شخص حول العالم،

تشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن هشاشة العظام تصيب أكثر من 200 مليون شخص حول العالم، وأن واحدة من كل ثلاث نساء وواحد من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين يتعرضون لكسور ناجمة عن هشاشة العظام.

وشعار اليوم العالمي هذا العام يتمحور حول "العظام القوية تبدأ بخطوات صغيرة"، في دعوة للجميع إلى تبنّي نمط حياة صحي يضمن قوة العظام والوقاية من الكسور.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة إجراء فحوص دورية لقياس كثافة العظام، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر والعادات الصحية السليمة هما المفتاح للحفاظ على عظام قوية وحياة نشطة.

