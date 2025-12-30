الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء
18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون بالمحافظات.

شراء أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. والوصايا العشر لوزير الداخلية (فيديو)

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن تحرير نحو 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص  مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الأراضى الزراعية الهاربين من الأحكام القضائية خطوط كهرباء الضغط العالي عقوبة سرقة التيار الكهرباء مشروع قانون مجلس النواب

مواد متعلقة

شراء أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. والوصايا العشر لوزير الداخلية (فيديو)

ضبط تشكيل عصابى نسائى لسرقة السيدات بحدائق القبة

حبس عنصر إجرامى غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على حافظة نقود بالمنيا وضبط المتهم

القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

وزير الداخلية يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads