قبل موقعة الإثنين بأمم إفريقيا 2025، تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين

18 حجم الخط

ضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد مع نظيره البنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

تستعرض فيتو في السطور التالية تاريخ مواجهات مصر مع بنين في السطور التالية:

تاريخ مواجهات مصر ضد بنين

التقى منتخب مصر مع نظيره البنيني في 4 مواجهات سابقة، وتحمل مواجهة الإثنين المقبل بين الفراعنة والسناجب هي الخامسة بين المنتخبين.

وجاءت نتائج مواجهات منتخب مصر وبنين كالتالي:

20 يناير 2010 في كأس الأمم الإفريقية، وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدفين، وتوج الفراعنة باللقب.

19 نوفمبر 2008، في لقاء ودي، وفازت مصر على بنين 5–1.

4 سبتمبر 2005، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت في القاهرة، وفاز الفراعنة 4-1.

4 يوليو 2004، وانتهت بتعادل مثير بين مصر وبنين 3–3 في تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب الأخير.

فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.