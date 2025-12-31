التجهيزات النهائية لفرق البيت الفني للفنون الشعبية لحفل ليلة رأس السنة (صور)

18 حجم الخط

شهد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تجهيز حفل اليوم ليلة رأس السنة بعمل بروفة مكثفة لفرق البيت المشاركة في الحفل، استعدادا لاستقبال الجمهور اليوم الأربعاء ٣١ ديسمبر على مسرح البالون.

وتشارك فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز مع أوركسترا الفرقة الموسيقية للفرقة في الفصل الأول، ثم تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الفرماوي باجمل تابلوهاتها الاستعراضية.

كما تشارك أيضًا فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان وليد الحسيني بفرقة شباب لايف، ثم يشارك السيرك القومي بفقرة الساحر بقيادة الفنان وليد طه، مع مشاركة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبني الشيخ في استقبال الحفل.

ويختتم البيت الفني الحفل بالعرض الدرامي الاستعراضي "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" فكرة وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

