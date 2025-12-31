الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

طقس رأس السنة، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

طقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء بالتزامن مع رأس السنة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

