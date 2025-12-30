18 حجم الخط

بدأ العد التنازلي لبدء امتحانات نصف العام الدراسي الأول، لجميع المراحل الدراسية وهى فترة مهمة وحاسمة فى كل منزل، يراعى فيها الهدوء والنظام لمساعدة الطلاب على التركيز وتحصيل اكبر قدر ممكن من المعلومات.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على خلق جو مناسب المذاكرة والتركيز وتقديم الأكلات المهمة التى تمد الطلاب بالطاقة والنشاط وتساعدهم على التركيز فى المذاكرة.

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، نظام غذائي متوازن يساعد الطلاب على التركيز فترة الامتحانات.

أولا وجبة الإفطار

لا يجوز تخطيها

بيضة مسلوقة أو أومليت

شريحة خبز من الحبوب الكاملة

كوب حليب أو زبادي

ثمرة فاكهة مثل موز، أو تفاح، أو برتقال

يمنح الدماغ طاقة ثابتة ويمنع الخمول أثناء المذاكرة.

سناك بين الإفطار والمذاكرة

حفنة مكسرات أى نوع

أو تمر مع كوب لبن

أو قطعة شيكولاتة داكنة صغيرة

تعزز الذاكرة وتحسن المزاج.

نظام غذائي متوازن يساعد الطلاب على التركيز فترة الامتحانات

ثانيا وجبة الغداء

يفضل أن يكون متوازن

بروتين مثل دجاج، أو سمك، أو لحوم، أو عدس، أو فول.

نشويات صحية مثل أرز بني، أو بطاطس مسلوقة، أو مكرونة حبوب كاملة.

خضار طازج أو مطهي مثل سبانخ، أو جزر، أو كوسة، أو بروكلي.

السمك مرتين أسبوعيا لأنه غني بالأوميجا 3 المفيدة للمخ.

سناك المذاكرة

كوب زبادي بالعسل

أو فاكهة

أو بسكويت شوفان منزلي

تجنب الحلويات المصنعة والسكريات العالية.

ثالثا وجبة العشاء

بيضة أو جبنة بيضاء

طبق سلطة

كوب زبادي

العشاء الخفيف يساعد على نوم جيد، والنوم أساس التركيز.

مشروبات تعزز التركيز

الماء أساسي طوال اليوم

الحليب

مشروبات دافئة خفيفة، مثل ينسون ونعناع وبابونج

القهوة أو الشاي باعتدال فقط

تجنب مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

أطعمة تقلل التركيز

الوجبات السريعة

المقليات الثقيلة

السكريات بكثرة

المشروبات الغازية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.