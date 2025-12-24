مع اقتراب الامتحانات، أكلات تحسن التركيز للطلاب أثناء المذاكرة

18 حجم الخط

مع اقتراب الامتحانات، يصبح التركيز الذهني والقدرة على الاستيعاب من أهم التحديات التي تواجه الطلاب في مختلف المراحل العمرية.

فالساعات الطويلة من المذاكرة، مع التوتر وقلة الحركة، قد تؤثر سلبًا على أداء المخ، خاصة إذا لم يحصل الجسم على التغذية السليمة.

وهنا يظهر الدور المحوري للطعام، إذ إن اختيار أكلات معينة يمكن أن يساعد على تنشيط الذاكرة، تحسين التركيز، وتقليل الشعور بالإرهاق الذهني أثناء الدراسة.

العلاقة بين التغذية والتركيز

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن المخ يستهلك ما يقارب 20% من طاقة الجسم، ويعتمد بشكل أساسي على الجلوكوز كمصدر للوقود، لكن المشكلة لا تكمن في كمية السكر فقط، بل في نوعه وطريقة وصوله إلى الدم، فالأطعمة الصحية والمتوازنة تساعد على توفير طاقة ثابتة للمخ، بينما تؤدي السكريات السريعة إلى ارتفاع مفاجئ في النشاط يعقبه هبوط حاد في التركيز.

وأضافت الدكتورة هدى، أن التغذية السليمة تعد عنصر أساسي لنجاح الطلاب خلال فترة الامتحانات، واختيار أكلات صحية ومتوازنة، مع تنظيم مواعيد الوجبات وشرب الماء الكافي، يساعد على تحسين التركيز، تقوية الذاكرة، وتقليل التوتر.

أكلات تزيد التركيز والقدرة على التحصيل

وفي التقرير التالي تستعرض الدكتورة هدى، أفضل أكلات تساعد على المزيد من التركيز خلال المذاكرة ومع الاستعداد للامتحانات.

الشوفان: بداية مثالية ليوم دراسي ناجح

يعد الشوفان من أفضل الأطعمة التي يُنصح بها للطلاب، خاصة في وجبة الإفطار. فهو غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي، مما يحافظ على مستوى ثابت من الجلوكوز في الدم. كما يحتوي على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتمنع الجوع السريع أثناء المذاكرة. يمكن تقديمه مع الحليب والمكسرات أو مع الفاكهة الطازجة لزيادة قيمته الغذائية.

البيض: غذاء الدماغ الأول

البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، ويحتوي على مادة الكولين التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين الذاكرة ووظائف المخ. تناول البيض في وجبة الإفطار أو الغداء يساعد على زيادة التركيز لفترات أطول، كما يساهم في تقليل الشعور بالتعب الذهني. يمكن تقديمه مسلوقًا أو في صورة أومليت مع الخضروات.

المكسرات: سناك ذكي أثناء المذاكرة

اللوز، الجوز، والبندق من أفضل الخيارات كسناك صحي أثناء فترات الدراسة. فهي غنية بالدهون الصحية، خاصة أوميجا 3، التي تدعم وظائف الدماغ وتحسن القدرة على التفكير والتحليل. كما تحتوي على فيتامين E، المعروف بدوره في حماية الخلايا العصبية. حفنة صغيرة من المكسرات كافية لمنح الطالب دفعة من النشاط دون شعور بالخمول.

الأسماك الدهنية: دعم قوي للذاكرة

السردين، التونة، والسلمون من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي أثبتت الدراسات أهميتها في تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة. تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا خلال فترة الامتحانات يمكن أن يساعد الطلاب على تحسين الأداء الذهني وتقليل التشتت.

أطعمة تزيد التركيز

الفواكه الطازجة: طاقة طبيعية للمخ

الفواكه مثل التفاح، البرتقال، الموز، والتوت تُعد مصادر طبيعية للسكريات الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن. التوت تحديدًا غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المخ وتدعم الذاكرة قصيرة وطويلة المدى. يُفضل تقديم الفاكهة بين الوجبات بدلًا من الحلويات المصنعة.

الخضروات الورقية: فيتامينات للتركيز

السبانخ، الجرجير، والخس تحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان لتغذية المخ وتحسين تدفق الدم إليه. نقص الحديد قد يؤدي إلى ضعف التركيز والشعور بالإرهاق، لذلك من الضروري إدخال هذه الخضروات ضمن الوجبات اليومية للطلاب.

الزبادي واللبن: توازن مفيد للجسم والعقل

منتجات الألبان، خاصة الزبادي، تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، كما تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحالة المزاجية والتركيز. يمكن إضافة ملعقة عسل أو بعض الفاكهة لجعلها وجبة خفيفة متكاملة أثناء المذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة: متعة مفيدة

الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو عالية تحتوي على مركبات تساعد على تحسين تدفق الدم إلى المخ، مما يعزز التركيز والانتباه. كما أنها ترفع مستوى السيروتونين، ما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر. يُنصح بتناول كمية صغيرة فقط لتجنب السعرات الزائدة.

الماء والمشروبات الصحية

الجفاف من أكثر الأسباب الخفية لضعف التركيز. لذلك يجب تشجيع الطلاب على شرب الماء بانتظام أثناء الدراسة. كما يمكن تناول مشروبات طبيعية مثل النعناع أو الزنجبيل الخفيف، مع تجنب الإفراط في المشروبات المنبهة التي قد تسبب القلق واضطراب النوم.

أطعمة يُفضل تقليلها في فترة الامتحانات

من المهم التنبيه إلى أن الوجبات السريعة، المقليات، والمشروبات الغازية قد تؤدي إلى الخمول الذهني وضعف التركيز. كما أن الإكثار من السكريات المصنعة يسبب تقلبات حادة في مستوى الطاقة، مما ينعكس سلبًا على أداء الطالب أثناء المذاكرة.

