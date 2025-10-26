أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات

في فترة الامتحانات يزداد الضغط الذهني على الطلاب بمختلف أعمارهم، ويحتاج الجسم إلى تغذية متوازنة تساعد الدماغ على أداء مهامه بكفاءة عالية.

فالطعام لا يؤثر فقط على صحة الجسد، بل يلعب دورًا رئيسيًّا في تقوية التركيز، وتنشيط الذاكرة، وتحسين المزاج العام. لذلك، فإن اختيار الأطعمة المناسبة خلال هذه الفترة، خلال امتحانات شهر أكتوبر، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الأداء الدراسي والقدرة على الاستيعاب.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النجاح في فترة الامتحانات لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، بل أيضًا على جودة التغذية التي يحصل عليها الطالب. فالعقل السليم يحتاج إلى غذاء متوازن وغني بالعناصر التي تدعمه ليعمل بأقصى طاقته.

أهم أطعمة تعزز التركيز والذاكرة

أطعمة تزيد التركيز، فيتو

فيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأطعمة التي تعزز التركيز والذاكرة أثناء فترة الامتحانات، مع توضيح فوائد كل منها وكيفية إدراجها في النظام الغذائي اليومي.



1. الأسماك الدهنية: غذاء الدماغ الأول

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين من أفضل المصادر للأحماض الدهنية “أوميجا 3”، وهي مكونات أساسية لبناء خلايا الدماغ وتحسين التواصل بين الخلايا العصبية. أوميجا 3 تعمل على تعزيز الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وتزيد من القدرة على التركيز لفترات أطول.

ينصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل، ويمكن إدخالها في السندويشات أو تناولها مشوية مع الأرز والخضار للحصول على وجبة متكاملة تدعم طاقة الدماغ.

2. البيض: مصدر مثالي للكولين والفيتامينات

البيض من الأغذية الغنية بالكولين، وهو عنصر ضروري لتكوين الناقل العصبي “أسيتيل كولين” المرتبط بالذاكرة والتعلم. كما يحتوي على فيتامينات “B6” و”B12” وحمض الفوليك التي تساعد على تقليل التوتر العصبي وتحسين التركيز.

يمكن تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار قبل المذاكرة، أو إضافته إلى السندويشات والعصائر البروتينية ليمنح الجسم طاقة ثابتة دون شعور بالكسل.

3. المكسرات والبذور: وجبة خفيفة للتركيز الفوري

اللوز، والجوز، والفستق، وبذور الكتان، وبذور الشيا تحتوي على دهون صحية، ومغنيسيوم، وفيتامين “E”، وكلها عناصر تساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب ضعف الذاكرة.

يمكن للطلاب تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا بين الوجبات، فهي بديل صحي للمقرمشات والمأكولات السكرية التي تسبب انخفاض الطاقة بعد فترة قصيرة.

4. الشوكولاتة الداكنة: تنشيط سريع للدماغ

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة “الفلافونويد” التي تحفز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التركيز واليقظة. كما أن الكاكاو يرفع مستويات هرمون “السيروتونين” المسؤول عن تحسين المزاج وتقليل التوتر.

لكن يُفضل تناول كمية صغيرة (حوالي مربعين يوميًا) من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، لتجنب الإفراط في السكر والدهون.

5. التوت والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

الفواكه مثل التوت الأزرق، والفراولة، والعنب الأحمر تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين قدرة الذاكرة.

أثبتت دراسات عديدة أن تناول كوب من التوت يوميًا يساعد على زيادة سرعة الاستجابة الذهنية والقدرة على استرجاع المعلومات، لذا يمكن إضافته إلى الزبادي أو العصائر الطبيعية في وجبة الإفطار أو كسناك أثناء المذاكرة.

6. الحبوب الكاملة: طاقة ذهنية مستمرة

تعمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والقمح الكامل، والخبز الأسمر على توفير إمداد ثابت من الجلوكوز للدماغ، مما يحافظ على مستوى التركيز لفترة طويلة دون شعور بالنعاس أو الإرهاق.

يمكن تناول وجبة من الشوفان بالحليب والعسل في الصباح، أو خبز القمح الكامل مع الجبن أو البيض في وجبة الفطور، لضمان بداية يوم دراسي مليئة بالطاقة والنشاط الذهني.

7. الخضروات الورقية: فيتامينات للمخ

الخضروات الورقية مثل السبانخ، والبروكلي، والجرجير غنية بفيتامين “K” وحمض الفوليك واللوتين، وهي مواد ثبتت فعاليتها في دعم الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من الشيخوخة المبكرة.

يمكن إدراج هذه الخضروات في أطباق السلطة اليومية أو تناولها مطهية بالبخار مع القليل من زيت الزيتون لزيادة امتصاص الفيتامينات.

8. الماء والعصائر الطبيعية: الترطيب أساس التركيز

غالبًا ما يقل شرب الماء في فترة الامتحانات، مما يؤدي إلى الجفاف الذي يسبب الصداع وضعف التركيز. يحتاج المخ إلى كمية كافية من السوائل ليعمل بكفاءة، لذلك يُنصح بشرب كوب ماء كل ساعة أثناء المذاكرة.

كما يمكن تناول العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الرمان لاحتوائها على فيتامين “C” ومضادات أكسدة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الانتباه.

9. العسل الطبيعي: وقود سريع للدماغ

العسل يحتوي على الجلوكوز الطبيعي الذي يُعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة الفورية للمخ دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر.

ملعقة صغيرة من العسل على كوب زبادي أو كوب من الحليب الدافئ قبل المذاكرة تساعد على تحسين القدرة الذهنية واستيعاب المعلومات بشكل أسرع.

10. الأفوكادو: الدهون المفيدة للدماغ

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ، مما يعزز التركيز والوضوح الذهني. كما يحتوي على فيتامين “E” و”C” اللذين يقيان من تلف الخلايا العصبية.

يمكن تناوله في سلطة خفيفة أو في ساندوتش مع البيض المسلوق كوجبة فطور مغذية قبل الامتحان.

أطعمة صحية للأبناء، فيتو

نصائح هامة لتغذية الدماغ خلال الامتحانات

تجنب الأطعمة السريعة والمقلية لأنها تُرهق الجهاز الهضمي وتقلل من التركيز.

قلل من المشروبات الغازية والمنبهات الزائدة مثل القهوة، لأنها قد تسبب التوتر والأرق.

احرص على تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة حتى تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

لا تهمل وجبة الإفطار أبدًا، فهي الوقود الأساسي لبدء اليوم الدراسي بنشاط ذهني وجسدي.

وأخيرًا لفتت الدكتورة هدى إلى إن الاهتمام بتناول الأطعمة السابقة بانتظام يساعد على تحسين التركيز، وتقوية الذاكرة، ورفع القدرة على الفهم والتحليل، مما يجعل الطالب في أفضل حالاته الذهنية أثناء أداء الامتحانات.

