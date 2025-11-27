دليل الأمهات لاختيار أفضل غذاء، وجبات تصلح للمدارس وتزيد التركيز

18 حجم الخط

وجبات تصلح للمدارس وتزيد التركيز، مع بداية اليوم الدراسي، تبحث الأمهات دائمًا عن وجبات مدرسية تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المقبول للأطفال، وفي الوقت نفسه تساعدهم على التركيز والانتباه خلال ساعات الدراسة الطويلة.





فالطعام الذي يتناوله الطفل صباحًا أو في حقيبة المدرسة ليس مجرد وجبة لسد الجوع، بل وقود حقيقي للمخ وتركيزه وقدرته على الفهم والحفظ.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن وجبة المدرسة تعد عنصرا أساسيًا في نجاح الطفل الدراسي وقدرته على التركيز. وكلما اختارت الأم أطعمة طبيعية متوازنة، زادت قدرة طفلها على التعلم والتفاعل داخل الفصل.



وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أفضل الوجبات والأطعمة المناسبة للمدارس والتي ثبت دورها في تعزيز نشاط الدماغ وتحسين مستوى التركيز.



لماذا تحتاج وجبة المدرسة لعناصر محددة؟

الدماغ يحتاج إلى تغذية متوازنة ليعمل بكفاءة، خاصة الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح طاقة ثابتة، والدهون الصحية التي تدعم خلايا المخ، والبروتين الذي يحسّن الانتباه ويقلل تشتت الطفل.

كما تلعب الفيتامينات والمعادن — مثل الحديد، الزنك، أوميغا 3، وفيتامينات ب — دورًا مهمًا في الذاكرة ووظائف الدماغ.

وحين يغادر الطفل المنزل دون وجبة مناسبة، ينعكس ذلك مباشرة على تركيزه وقدرته على الاستيعاب، وقد تظهر عليه علامات الخمول والشرود سريعًا مع أول ساعات الدراسة.

أفكار لوجبات مدرسية تزيد التركيز

1. ساندويتش زبدة الفول السوداني والموز

تعد من أشهر الوجبات الغنية بالطاقة الصحية. فزبدة الفول السوداني تحتوي على دهون صحية وبروتين، بينما يمنح الموز الطفل جرعة ممتازة من البوتاسيوم والسكريات الطبيعية التي تحافظ على نشاط الدماغ دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

هذه الوجبة مشبعة ومثالية لبدء اليوم الدراسي.

زبدة الفول السوداني

2. ساندويتش جبنة قريش بالخضروات

الجبنة القريش مصدر رائع للبروتين والكالسيوم، ويمكن مزجها مع شرائح الخيار أو الطماطم أو الجرجير لزيادة القيمة الغذائية.

تمنح هذه الوجبة طاقة طويلة المدى وتساعد على تحسين الوظائف العقلية بفضل محتواها من البروتين.

3. بيض مسلوق مع خبز قمح كامل

البيض أحد أهم الأطعمة التي تدعم المخ؛ فهو غني بالكولين، وهو عنصر ضروري لتقوية الذاكرة.

وعند تقديمه مع خبز قمح كامل، يحصل الطفل على كربوهيدرات معقدة تمنحه طاقة ثابتة طوال اليوم.

4. لفائف التونة مع الخس

التونة مصدر ممتاز للأوميجا 3 التي تدعم صحة الدماغ وتعزز التركيز. يمكن خلط التونة القليل من الليمون والذرة ووضعها في خبز تورتيلا أو عيش بلدي صغير.

وجبة خفيفة ولذيذة وسهلة للأمهات.

5. مكعبات الفاكهة مع مكسرات

وجبة مثالية كوجبة ثانية خلال اليوم. تحتوي الفواكه مثل التفاح والعنب والبرتقال على فيتامينات مضادة للأكسدة، بينما تمنح المكسرات — مثل الجوز واللوز — دهونًا صحية تعزز عمليات التفكير والذاكرة.

يمكن وضعها في علبة صغيرة كوجبة بينية.

6. بان كيك الشوفان بالعسل

الشوفان من أفضل مصادر الألياف التي تمنح الشعور بالشبع وتعزز وظائف الدماغ.

يمكن تحضيره بطريقة صحية على هيئة بان كيك وإضافة القليل من العسل الطبيعي. وجبة يحبها الأطفال ومفيدة للغاية.

البان كيك

7. زبادي بالفواكه أو بالعسل

الزبادي مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم، ويحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الهضم، مما ينعكس إيجابيًا على طاقة الطفل.

يمكن إضافة ملعقة عسل أو بعض الفاكهة الطازجة لتصبح وجبة صحية ومثالية لوضعها في حقيبة المدرسة.

نصائح مهمة للأمهات لزيادة تركيز أطفالهن

الابتعاد عن المخبوزات الجاهزة أو الأكلات المليئة بالسكر لأنها تسبب تشتتًا وانخفاضًا سريعًا في الطاقة.

تقديم المياه للطفل في زجاجة كبيرة؛ فالجفاف ولو بنسبة بسيطة يقلل التركيز.

تنويع الوجبات أسبوعيًا حتى لا يمل الطفل وتظل الحقيبة مشجعة له.

إضافة خضروات مقطعة بشكل جذاب مثل الخيار والجزر.

تزويد الطفل بوجبة تحتوي على بروتين يوميًا.

