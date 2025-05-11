نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر

نظام غذائي صحي للطلاب، مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام يعاني العديد من الطلاب من مشكلات في التركيز والخمول أثناء المذاكرة، مما ينعكس سلبًا على تحصيلهم الدراسي، الأمر الذي قد يصيبهم بالتوتر خاصةً مع اقتراب امتحانات نهاية العام.





ولأن التغذية تلعب دورًا محوريًا في دعم القدرات الذهنية والجسدية، يصبح من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي يساعد الطلاب على التغلّب على الإرهاق الذهني والجسدي، خاصة في فترات الامتحانات أو الاستعداد لها.

النظام الغذائي وسيلة فعّالة لدعم الأداء الذهني والجسدي

وأكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي ليس مجرد أداة للشبع، بل هو وسيلة فعّالة لدعم الأداء الذهني والجسدي، خاصة في الأوقات التي تتطلب تركيزًا وجهدًا ذهنيًا كبيرًا كالاستذكار في الجو الحار.



وأضافت الدكتورة مها أنه باتباع نظام غذائي متوازن، مع الإكثار من السوائل وتجنّب المأكولات الضارة، يمكن للطالب أن يحافظ على نشاطه وتركيزه ويحقق أفضل النتائج في دراسته رغم حرارة الصيف.



أولًا: أهمية النظام الغذائي للطلاب في الجو الحار

نظام غذائي صحي، فيتو

وأوضحت الدكتورة مها أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح من خلال التعرق، مما يؤدي إلى الجفاف والإرهاق، وهما من أكثر العوامل التي تضعف القدرة على التركيز.

ومن هنا تبرز أهمية النظام الغذائي السليم الذي لا يكتفي بتعويض الفاقد، بل يزود الجسم بالعناصر التي تساعد على تنشيط الدماغ وتعزيز القدرة الذهنية.

الغذاء السليم لا يعني فقط الأكل بكثرة، بل تناول الأطعمة المناسبة في الأوقات المناسبة وبالكميات الصحيحة. فالدماغ يحتاج إلى مصادر طاقة متجددة ومتوازنة، مثل الجلوكوز المعقّد الذي نحصل عليه من الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى الدهون الصحية، والبروتينات، والفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل الجهاز العصبي.

ثانيًا: مكونات النظام الغذائي المثالي للطلاب في الحر

وتستعرض الدكتورة مها، أهم ملامح النظام الغذائي المثالي للطلاب في الحر.

1. الإفطار المتوازن

وجبة الإفطار هي الركيزة الأولى ليوم دراسي ناجح. تخطيها يؤدي إلى تراجع مستوى التركيز والشعور بالكسل. ينبغي أن تتضمن وجبة الإفطار مزيجًا من:

الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر.

مصدر للبروتين مثل البيض أو اللبنة أو الفول.

خضروات طازجة مثل الخيار والطماطم.

ثمرة فاكهة أو كوب عصير طبيعي دون سكر مضاف.

هذا المزيج يضمن إطلاق الطاقة ببطء على مدار اليوم، ويقلل من الشعور بالجوع سريعًا.

2. الوجبات الخفيفة الذكية (سناكس)

يُفضل أن يتناول الطالب وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لتجنب انخفاض السكر في الدم، مما يؤدي إلى تشتت الانتباه. ومن أفضل الوجبات الخفيفة:

حفنة من المكسرات النيئة (مثل الجوز، اللوز).

تمر مع كوب لبن أو زبادي.

فواكه طازجة أو مجففة (مثل الموز، التفاح، المشمش المجفف).

قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة لتحفيز الدماغ.

3. الغداء المغذي

الغداء يجب أن يكون متوازنًا يضم البروتينات، الكربوهيدرات المعقّدة، والدهون الصحية. مثال:

صدر دجاج مشوي أو سمك مشوي.

أرز بني أو مكرونة من الحبوب الكاملة أو بطاطا مشوية.

طبق سلطة غني بالألوان والخضروات الورقية.

كوب من اللبن أو الزبادي لمد الجسم بالكالسيوم والبروبيوتيك.

4. العشاء الخفيف

لأن النوم الجيد ضروري لتعزيز الذاكرة، يُنصح بعدم تناول وجبات ثقيلة قبل النوم. يمكن أن يتكوّن العشاء من:

شريحة توست أسمر مع جبن خفيف أو زبادي.

خضروات مطهية بالبخار أو شوربة خفيفة.

فاكهة خفيفة مثل التفاح أو الكمثرى.

ثالثًا: أهمية شرب الماء والسوائل



شرب الماء هو الحل، فيتو

من أكثر المشكلات التي تواجه الطلاب في الحر هو الجفاف، الذي يسبب الصداع وضعف التركيز. يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وقد يزيد هذا العدد في الأجواء شديدة الحرارة. يمكن أيضًا تنويع السوائل من خلال:

ماء بنكهة طبيعية (بإضافة شرائح ليمون أو نعناع).

عصائر طبيعية بدون سكر مضاف.

شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع.

رابعًا: أطعمة تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة



أطعمة تقوي الذاكرة، فيتو

هناك بعض الأطعمة التي أظهرت الدراسات أنها تعزز أداء الدماغ، ويمكن إدخالها في النظام الغذائي اليومي للطالب:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، لاحتوائها على أوميجا 3 الضرورية للدماغ.

التوت بأنواعه، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحفز نشاط الخلايا العصبية.

الشوكولاتة الداكنة بكميات قليلة لتحفيز إنتاج الإندورفين.

المكسرات، خاصة الجوز واللوز، لأنها تحتوي على فيتامين E ومضادات أكسدة.

البيض، مصدر ممتاز للكولين، وهو عنصر مهم للذاكرة.

خامسًا: أطعمة ومشروبات يجب تجنبها

من المهم توعية الطلاب بتجنّب بعض العادات الغذائية الخاطئة، مثل:

الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي ترفع السكر سريعًا ثم تسبب هبوطًا حادًا.

تناول الأطعمة المقلية أو الغنية بالدهون المشبعة التي تسبب الخمول.

الإكثار من الحلويات والسكريات السريعة.

الاعتماد على الكافيين بشكل مفرط بدلًا من الراحة أو الغذاء.

سادسًا: نصائح هامة تساعدك على مذاكرة أفضل

تناول الطعام في أوقات منتظمة يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين التركيز.

من المفيد إعداد وجبات خفيفة صحية مسبقًا ووضعها في متناول اليد.

النوم الجيد وتجنب السهر الطويل ضروريان لفعالية النظام الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.