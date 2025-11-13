6 مشروبات طبيعية تنشط المخ وتساعد على التركيز

18 حجم الخط

في فترة الدراسة يقبل العديد من الطلاب على شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة والنسكافية لتساعدهم على التركيز وتخزين المعلومات.

وتخشى الأمهات دائمًا على صحة الأبناء من المشروبات المنبهة لذا تقلل من تقديمها لهم وتبحث عن بدائل طبيعية وصحية تساعد على التركيز.

6 مشروبات تنشط المخ وتقوي الذاكرة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 6 مشروبات تنشط المخ وتقوي الذاكرة، منها:

مشروبات تقوى الذاكرة

مضروب البنجر، والبنجر غني بـ النترات اللي تزيد إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، ما يجعل الدم يصل للمخ بشكل أفضل، وبالتالي يحسن الذاكرة خاصة عند الكبار في السن، ويمكن تناول من 250 لـ 375 جرام منه في الأسبوع. شاي الكركديه، والكركديه به مادة اسمها جوسيبتين، تساعد خلايا في المخ على تنظيف اللويحات التي تسبب الزهايمر، ما يساعد في حماية المخ ويحافظ على الذاكرة. شاي الكركم بالفلفل الأسود، والكركم به مادة الكركمين التي تقلل الالتهاب وتحارب الأكسدة، وحتى يمتص الجسم الكركمين جيدًا يجب إضافة الفلفل الأسود، والكركم يحسن الذاكرة لمن يعانوا من الضعف الإدراكي. الكيفير، وهو مشروب غنى بالبروبيوتيك وهي البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء ما يعود بالنفع على المخ، كما أن البروبيوتيك يساعد في إنتاج مواد تحسن المزاج والتركيز. الشاي الأخضر، وهو غني بمضادات أكسدة تحمي خلايا المخ من التلف، ويحتوي على إل-ثيانين، مادة تساعد على الهدوء والتفكر بتركيز. القهوة، والكافيين بها ينشط المخ ويزيد التركيز والانتباه، كما تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يحمي الأعصاب، وهناك دراسات تقول إن الذين يتناولون من 2 لـ 3 أكواب قهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 30% للإصابة بألزهايمر والسكتة الدماغية، ولكن دون إفراط لأنها تزيد القلق وتسبب اضطرابات بالنوم.

