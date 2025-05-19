مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة

فى فترة الامتحانات يكثر إقبال الطلاب على تناول الشاي والقهوة؛ لأنها مشروبات تنشط المخ، ولكن عادة لا ينصح الخبراء بها لأن أضرارها عديدة على المخ والصحة بشكل عام.

وتحرص الأمهات خلال فترة الامتحانات، على تقديم المشروبات الصحية للأبناء التى تمدهم بالطاقة وتساعدهم على التركيز بدون أي أضرار جانبية.

مشروب طبيعي يساعد على التركيز فترة الامتحانات

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير ويساعد على المذاكرة بتركيز فترة الامتحانات.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع الطازج

ملعقة عسل نحل

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير:-

يغلى كوب من الماء.

تضاف ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من أوراق النعناع الطازج أو المجفف.

يغطى الكوب ويترك لمدة 5 دقائق.

يصفى المشروب ويضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل.

يفضل شرب هذا المشروب في الصباح أو قبل المذاكرة بمدة قصيرة.

تجنب الإفراط في تناوله فيكفى كوب إلى كوبين في اليوم لتفادي تأثيرات الكافيين الزائدة.

يمكن تناوله دافئ أو بارد حسب الرغبة.

إن الاعتماد على مشروب طبيعي مثل الشاي الأخضر بالنعناع والعسل، مع نظام غذائي صحي ونوم كافى، يعد من العوامل المهمة لتحسين الأداء الدراسي والتركيز الذهني لدى الطلاب.

حيث يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، مما يساعد على تنشيط الدماغ دون التسبب في التوتر أو الأرق، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

والنعناع يعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، كما ينعش الذهن ويزيد من التركيز.

أما العسل الطبيعي يمد الجسم بالطاقة الفورية، كما يحتوي على معادن وفيتامينات تغذي الدماغ وتعزز من القدرة على الاستيعاب.

مشروب طبيعي يساعد على التركيز

نصائح بسيطة تشجع أبناءك على المذاكرة

وهناك نصائح بسيطة تشجع الأبناء على المذاكرة فترة الامتحانات والتفوق الدراسي، منها:-

تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة، حيث يجب على الوالدين توفير مكان هادئ ومريح خالٍ من المشتتات مثل الهاتف والتلفاز، مع وجود طاولة منظمة وإضاءة جيدة تساعد الطفل على التركيز.

وضع جدول للمذاكرة، حيث يجب مساعدة الابن على تنظيم وقته عبر وضع جدول مرن يشمل أوقات للمذاكرة والراحة، خاصة أن التنظيم يقلل من التوتر ويعطي الطفل إحساسا بالسيطرة.

المكافآت البسيطة، واستخدم أسلوب التحفيز الإيجابي، مثل منح الطفل مكافأة صغيرة بعد إتمام مهمة دراسية، كمشاهدة فيلم أو تناول وجبته المفضلة.

تشجيعه بالكلمات الإيجابية، والكلمات الإيجابية والدعم العاطفي لهما أثر كبير، لذا يجب مدح جهده بدلًا من التركيز فقط على النتائج، وتذكيره دائما بقدرته على النجاح.

التفاعل معه أثناء المذاكرة، حيث مشاركة الابن في المذاكرة من خلال طرح الأسئلة أو مساعدته في تلخيص الدروس، وهذا يعزز من فهمه ويشعره بالاهتمام.

استخدام وسائل تعليمية ممتعة، لجعل المذاكرة ممتعة من خلال استخدام الخرائط الذهنية، البطاقات التعليمية، أو الفيديوهات التوضيحية التي تساعده على الفهم بشكل أسرع.

توفير أوقات للراحة والنوم الكافي، لأن العقل المرهق لا يستطيع التركيز، لذا حصول الابن على قسط كافى من النوم والراحة.

غرس الثقة بالنفس، وذلك من خلال الحديث عن أهمية الإيمان بقدراته، وتذكيره بأن الخطأ جزء من التعلم، وأنه يستطيع التطور مع كل تجربة.

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