تعزز التركيز وتحسن التحصيل الدراسي، أكلات تقوي الذاكرة والانتباه للأطفال

خلال العام الدراسي، تبحث الكثير من الأمهات عن الطرق التي تساعد أطفالهن على تحسين قدراتهم العقلية، خصوصًا الذاكرة والانتباه.



وعلى الرغم من أهمية النوم الجيد وتنظيم الوقت، يظلّ الغذاء واحدًا من أهم العوامل الأساسية التي تلعب دورًا مباشرًا في دعم صحة الدماغ ونموه.



فالطفل بحاجة إلى عناصر غذائية معينة تساعد على رفع مستوى التركيز، وزيادة القدرة على الحفظ، وتنشيط الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى.

أكلات تعزز وظائف الدماغ عند الأطفال



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأكلات التي أثبتت فائدتها الكبيرة في تعزيز وظائف الدماغ لدى الأطفال، مع شرح طريقة دعمها للذاكرة وكيف يمكن إدخالها في النظام الغذائي اليومي بسهولة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. الأسماك الدهنية: غذاء مثالي للدماغ

تُعدّ الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل والتونة، من أهم الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا-3 وخاصة DHA، وهو الحمض المسؤول عن بناء الخلايا العصبية وتحسين الإشارات بين الخلايا داخل الدماغ. أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على كمية كافية من أوميغا-3 يتمتعون بقدرة أفضل على التركيز والتحصيل الدراسي، إضافة إلى سلوك أكثر هدوءًا وقدرة أعلى على الانتباه في المهام اليومية.

طرق تقديمها للأطفال:

تقديم شرائح سلمون مشوية مع الخضار.

إضافة التونة اللايت إلى السلطة.

إعداد مكرونة بالسلمون أو فطائر السردين.

2. البيض: مصدر قوي للكولين الداعم للذاكرة

يُعتبر البيض وجبة متكاملة للأطفال، فهو يحتوي على البروتين والدهون الصحية، والأهم أنه غني بمادة الكولين، وهي عنصر غذائي أساسي يدخل في تكوين النواقل العصبية، ويُعدّ ضروريًا لعمليات التذكّر والتعلّم. كما يحتوي البيض على فيتامينات B الضرورية لصحة الجهاز العصبي.

أفكار لتقديم البيض:

أومليت بالخضار الملونة لزيادة القيمة الغذائية.

بيض مسلوق في الساندويتش.تتت

مافن بيض بالخضار يصلح للمدرسة..

3. الشوفان: طاقة مركّزة للدماغ طوال اليوم

يحتاج المخ إلى مصدر ثابت للطاقة، ويُعدّ الشوفان واحدًا من أفضل الأطعمة لتحقيق ذلك، لأنه يُطلق الجلوكوز ببطء داخل الجسم، مما يساعد الطفل على الحفاظ على مستوى ثابت من التركيز خلال اليوم الدراسي. كما يحتوي الشوفان على الزنك، والحديد، وفيتامين B، وهي عناصر ضرورية للغاية لتقوية الذاكرة.

طرق استخدام الشوفان:

شوفان بالحليب والعسل.

كوكيز الشوفان الصحي.

شوفان مطبوخ مع التفاح والقرفة.

4. المكسرات: دهون صحية تدعم وظائف الدماغ

اللوز، عين الجمل (الجوز)، الفستق، والكاجو—all تُعدّ من أفضل الأطعمة المساعدة على تعزيز الذاكرة، بفضل احتوائها على الدهون الصحية، وفيتامين E، وأحماض أوميغا-3 النباتية. ويُعتبر عين الجمل تحديدًا من أكثر المكسرات المفيدة للدماغ، بل وتتشابه شكله مع شكل الدماغ، في إشارة إلى دوره في تحسين الوظائف الإدراكية.

كيفية إدخال المكسرات في غذاء الطفل:

حفنة صغيرة كوجبة خفيفة.

طحن المكسرات وإضافتها لساندويتش زبدة الفول السوداني.

إضافتها للزبادي أو الشوفان.

5. الخضروات الورقية: فيتامينات مركّزة للتركيز

يحتاج دماغ الطفل إلى فيتامينات معينة مثل فيتامين K، والفولات، والبيتا كاروتين، وهي متوفرة بنسبة كبيرة في الخضروات الورقية، وأبرزها السبانخ، الملوخية، الخس، الجرجير، والبروكلي. تساعد هذه العناصر على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتنشيط الذاكرة طويلة المدى.

طرق التقديم:

سبانخ مفرومة مع البيض.

بروكلي مسلوق أو مطهوّ على البخار بجانب الغداء.

ملوخية غنية بالعناصر الأساسية.

6. الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة: حماية للمخ من التلف

التوت بأنواعه—الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأسود—يُعتبر من أقوى الأغذية التي تحارب الالتهاب وتحسّن صحة الدماغ. تحتوي هذه الفاكهة على مركبات "الفلافونويد" التي أثبتت الدراسات قدرتها على دعم الذاكرة وتنشيط الانتباه. كذلك التفاح، العنب الأحمر، البرتقال، والموز من الفواكه التي تمدّ الطفل بالطاقة والفيتامينات الضرورية.

أفكار للتقديم:

عصير توت طبيعي في المنزل دون سكر.

سلطة فواكه صحية.

ساندويتش زبدة فول سوداني مع شرائح موز.

7. العسل: طاقة ذهنية طبيعية للأطفال

يُعدّ العسل واحدًا من أفضل مصادر الطاقة السريعة للدماغ، بفضل احتوائه على الجلوكوز والفركتوز، وهما مصدران رائعان لتنشيط المخ. يساعد العسل على زيادة الذاكرة، ويُحسّن الانتباه بشكل كبير.

طرق استخدام العسل:

تحلية كوب الحليب بالعسل.

إضافته على الشوفان أو الفواكه.

تقديم ملعقة صغيرة صباحًا قبل المدرسة للأطفال فوق سن سنة.

8. الفول السوداني وزبدته: بروتين ودهون مفيدة للتركيز

الفول السوداني غني بالبروتين، الدهون الصحية، وفيتامين E، وهو عنصر يساعد بشكل مباشر في تحسين التواصل بين الخلايا العصبية. زبدة الفول السوداني من الخيارات العملية التي يمكن تقديمها في الساندويتشات المدرسية.

9. البقوليات: غذاء كامل للدماغ

العدس، الفول، الحمص… كلها مصادر مثالية للبروتين النباتي، الحديد، والألياف. تساعد البقوليات على تزويد الطفل بطاقة مستمرة، وتعمل على تحسين المزاج والتركيز، وهو ما يحتاجه الطفل خلال يومه الدراسي الطويل.

طرق تقديمها:

عدس أصفر شوربة.

فول بزيت الزيتون.

حمص مهروس كوجبة خفيفة.

الماءالعنصر المنسيّ المهم للتركيز

قد تهتم الأم بإعداد وجبات صحية ومتنوعة، لكنها قد تهمل العنصر الأهم للدماغ: الماء. يُسبب الجفاف—even لو كان بسيطًا—انخفاضًا واضحًا في قدرة الطفل على التركيز، الصبر، وإكمال المهام.

يجب التأكد من أن الطفل يشرب من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا حسب العمر والوزن.

نظام غذائي لتعزيز الذاكرة والتركيز

نصائح عملية لزيادة تركيز الأطفال بالأكل

تقديم وجبات صغيرة ومتنوعة بدلًا من وجبة واحدة ثقيلة.

الابتعاد عن السكريات المضافة والمشروبات الغازية.

الاعتماد على الحبوب الكاملة بدلًا من الخبز الأبيض.

تجهيز سناكس صحية جاهزة للمدرسة بدل الحلويات الصناعية.

