نصائح مهمة للأمهات والطلاب لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، وسط حالة من الترقب والتوتر التي تسيطر على الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.



وتُعد هذه المرحلة من المراحل الدراسية الفاصلة في حياة الطالب، إذ تُحدد مستقبله الدراسي في المرحلة الثانوية، سواء بالالتحاق بالتعليم العام أو الفني أو مدارس التميز.



ومع تزايد الضغوط النفسية والعصبية في هذه الفترة، يصبح من الضروري تقديم الدعم المعنوي والنفسي الكافي للطلاب، وخاصة من الأمهات اللاتي يتحملن العبء الأكبر في تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة.



أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية مرحلة مؤقتة، لكنها لا تُلخّص مستقبل الطالب بالكامل، والنجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالدرجات، بل بالثقة بالنفس، والإرادة، والاستمرار في تطوير الذات.



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح الموجهة للأمهات والطلاب معًا، تساعدهم على اجتياز فترة الامتحانات بتفوق وهدوء، بعيدًا عن التوتر والضغط الزائد.

أولًا: دور الأم في دعم ابنها أو ابنتها خلال فترة الامتحانات



تلعب الأم دورًا محوريًا في نجاح الطالب وتفوقه، فهي الحاضن النفسي والعاطفي الأول، وصاحبة التأثير الأقوى في استقرار الطالب أو توتره. إليكِ بعض الإرشادات العملية:

1. تهيئة بيئة منزلية هادئة

احرصي على توفير جو هادئ في المنزل خالٍ من الضوضاء والمشتتات، خاصة خلال فترات المذاكرة. ضعي الهاتف في وضع الصامت، وخففي صوت التلفاز، وراعي وجود مكان مخصص للمذاكرة يكون منظمًا وجيد التهوية.

2. تقديم تغذية متوازنة

العقل السليم في الجسم السليم. احرصي على تقديم وجبات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل البروتينات، والخضراوات، والمكسرات، مع تقليل السكريات والوجبات السريعة. كما يُفضل تقديم مشروبات طبيعية مثل الينسون أو النعناع لتهدئة الأعصاب.

3. مراعاة أوقات النوم والراحة

السهر المبالغ فيه يؤثر سلبًا على التركيز ويضعف الذاكرة. تأكدي من حصول ابنك أو ابنتك على قسط كافٍ من النوم، لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، مع تحديد فترات راحة قصيرة خلال ساعات المذاكرة الطويلة.

4. الدعم النفسي والمعنوي

ابتعدي تمامًا عن المقارنات مع زملائهم أو إخوتهم، وركّزي على تشجيعهم بعبارات إيجابية مثل: "أنا فخورة بك"، "أنت قادر على النجاح"، "أهم شيء تبذل مجهودك". هذه العبارات تُعزز الثقة وتُخفف من التوتر.

5. مراقبة الحالة النفسية

انتبهي لأي علامات قد تدل على الضغط الزائد، مثل الانعزال، فقدان الشهية، أو البكاء المفاجئ. في هذه الحالة، خففي من شدة المتابعة، واعملي على دعم الطالب نفسيًا، وقدّمي له طمأنة بأن الامتحانات ليست نهاية العالم.

نصائح للطلاب

ثانيًا: نصائح للطلاب لاجتياز الامتحانات بتفوق



إليك أيها الطالب أو أيتها الطالبة، مجموعة من النصائح العملية التي تساعدك على استغلال وقتك بشكل مثالي وتحقيق أفضل النتائج:

1. ضع جدولًا للمراجعة

قسّم المواد حسب صعوبتها وأولويتها، وخصص وقتًا كافيًا لكل مادة. احرص على تنويع المواد خلال اليوم، حتى لا تشعر بالملل أو الإرهاق.

2. راجع لا تحفظ فقط

اعتمد على الفهم أولًا، ثم الحفظ. استخدم أساليب مثل الخرائط الذهنية، أو البطاقات التعليمية، أو الملاحظات الملونة لتثبيت المعلومات في الذاكرة.

3. تدرب على الامتحانات السابقة

حلّ امتحانات الأعوام السابقة يساعدك على فهم شكل الأسئلة، وتقدير الوقت المناسب لكل سؤال، ومعرفة أهم الأجزاء المتكررة في الامتحان.

4. لا تذاكر لساعات متواصلة

ذاكر لمدة 45-50 دقيقة، ثم خذ استراحة لمدة 10 دقائق. هذا يُنشّط الدماغ ويساعدك على الاستيعاب بشكل أفضل.

5. حافظ على هدوئك في اللجنة

قبل بدء الامتحان، خذ نفسًا عميقًا وذكّر نفسك بأنك قمت بما تستطيع. اقرأ الأسئلة بعناية، وابدأ بالسهل أولًا، ووزّع الوقت بشكل جيد بين الأسئلة.

6. ابتعد عن القلق الزائد

الثقة في النفس مفتاح النجاح. تجنّب الأحاديث السلبية قبل الامتحان أو بعدها، ولا تدع تقييمك لنفسك يتأثر بتعليقات الآخرين.

ثالثًا: لا تنسَ الجانب الروحي



سواء كنت طالبًا أو أمًا، لا تنسَ التقرب إلى الله بالدعاء والاستعانة به. الدعاء يبعث الطمأنينة في القلب، ويمنحك قوة داخلية لمواجهة التحديات. علّم ابنك أن يسمي بالله قبل كل امتحان، وأن يثق بأن السعي والاجتهاد لن يضيع.

وأخيرًا توجه الدكتورة عبلة، رسالة للوالدين، قائلة: لا تضغطوا على أبنائكم أكثر من اللازم، ولا تحملوهم فوق طاقتهم، فلكل طالب قدراته المختلفة، ولكل مجتهد نصيب.



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