محافظات

ضبط أسمدة زراعية وسجائر مهربة في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، وتمكنت الحملة من تحرير 63 مخالفة تموينية متنوعة بالأسواق والمحال التجارية، و28 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

 

نتيجة الحملة على أسواق القرى والمدن

وقال  المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 9 شكائر أسمدة زراعية مدعمة بإجمالي وزن 450  كيلو جرام مخصصة للجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق، كانت معدة للتهريب إلى السوق السوداء، كما تم ضبط 80 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر، و100 كيلو جرام سكر ناقص الوزن بأحد محلات تجارة الجملة، وحررت تقرير تصرف في شيكارتين دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو جرام، كما حررت محضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص لمخبز سياحي، ومخالفة عدم وجود شهادة صحية، وتقريرين عن عدم ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية لتجار تموين، و4  جنح عدم وجود شهادة صحية لعاملين بمخبز فينو، و16  جنحة عدم إعلان عن الأسعار أنشطة مختلفة.

 

تكثيف الحملات على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

