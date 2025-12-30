ضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين بالمحافظة، شنت حملة مكبرة على ورش تصنيع الألعاب النارية ومحلات بيعها، بهدف منع تداول أي العاب ضارة، أو تسبب رعب للمواطنين، شارك فيها قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على ورش تصنيع الألعاب النارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم ، أن الحملة تمكنت من ضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية (بومب،صواريخ)، محملة على سيارة ربع نقل قبل تداولها وبيعها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على الأجهزة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتموحردوارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

