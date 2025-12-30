الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

ضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بالفيوم

 قال  المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين بالمحافظة، شنت حملة مكبرة على ورش تصنيع الألعاب النارية ومحلات بيعها، بهدف منع تداول أي العاب ضارة، أو تسبب رعب للمواطنين، شارك فيها  قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على ورش تصنيع الألعاب النارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم ، أن الحملة تمكنت من ضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية (بومب،صواريخ)، محملة على سيارة ربع نقل قبل تداولها وبيعها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على الأجهزة  المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية 

وأضاف أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية  والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتموحردوارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 104 أكياس أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالوادي الجديد

تحرير 21 محضرا في حملة تموينية على المخابز بالسنبلاوين وأجا بالدقهلية

كما تم التشديد على تكثيف الحملات  على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

