تحرير 21 محضرا في حملة تموينية على المخابز بالسنبلاوين وأجا بالدقهلية

تمكنت حملة مكبرة على المخابز من تحرير 21 محضرًا في حملة رقابية على 25 مخبزًا بالسنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية.

حملات مكبرة في أجا والسنيلاوين

تأتي الحملات استمرارًا للاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتولى رصدها فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

حملة مكبرة على المخابز بأجا والسنيلاوين

حيث كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع تموين الدقهلية، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

المرور على 25 مخبزا بمركزي السنبلاوين وأجا

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، تم المرور على 25 مخبزا بمركزي السنبلاوين وأجا، شملت قرى الحوال وطوخ الأقلام والروضة ونوب طريف وبرهمتوش وبندر السنبلاوين، وقرى برج النور الحمص وميت العامل ومنشأة الإخوة وديرب بقطارس بإدارة تموين أجا.

غلق مخبز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين

وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة شملت، نقص وزن يصل إلى 29 جرام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المخبز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وتصرف في 49 شيكارة، عن طريق ضرب وهمي للبطاقات التموينية، بما يمثل إهدارا للدقيق المدعم، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل.

التفتيش على إجراءات الحماية المدنية

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

