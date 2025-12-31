18 حجم الخط

لا يعرف الكثير من المصريين شيئا عن زوج السيدة زينب رضي الله عنها، وبرغم احتفالهم كل عام في الثلاثاء الأخير من شهر رجب بمولدها إلا أنه من النادر أن تعرف شيئا عن قصة زواج السيدة زينب رضي الله عنها، ومن هو زوجها، وكيف كانت تعيش، ولماذا طلبت منه الزواج بأخرى في حياتها، وخلال السطور القادمة نستعرض معكم بعضا من سيرة السيدة زينب وقصة زواجها من عبد الله بن جعفر الطيار ومعلومات عن حياته فإلى التفاصيل.

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

ولد أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في السنة الهجرية الأولى في الحبشة، حيث كانت هجرة أبويه جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وهو أول مولود ولد بها في الإسلام وقد عاد مع عائلته إلى المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية إليها، وعودة مهاجري الحبشة. ولم يمض الكثير حتى توفي أبوه في غزوة مؤتة سنة 8 هـ، فكفل النبي محمد أسرة ابن عمه جعفر بن أبي طالب.

وبحسب ويكيبيديا فقد سمع عبد الله من النبي محمد، وروى عنه أحاديث رغم صغر سنه، لذا فهو معدود في صغار الصحابة، وهو أصغر بني هاشم ممن لهم صحبة للنبي محمد. كما بايع عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير النبي محمد سنة 8 هـ، وهما ابنا سبع سنين، فلما رآهما النبي تبسّم، وبسط يده، وبايعهما.

وقد نشأ عبد الله بن جعفر في المدينة، وعلا شأنه فيها ونمت تجارته، حتى غدا كبير الشأن فيها، واشتهر عبد الله بالكرم والجود، حتى سُميّ «بحر الجود»، وصار كرمه مضرب الأمثال. كما تناقل المؤرخون أخبار تنعّمه، وحبه للغناء.

زواج السيدة زينب عليها السلام



لمّا بَلَغت السيدة زينب الكبرى مَبلَغ النساء، خطَبَها ـ فيمَن خطَبَها ـ ابنُ عمّها: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وحصلت الموافقة على الزواج، وتمّ العقد المبارك في جوّ عائلي يَغمره الودّ والمحبّة، وزُفّت السيدة زينب إلى دار زوجها عبد الله بن جعفر..



ولدت العقيلة زينب الكبرى لعبد الله بن جعفر الطيار عليا وعونا الأكبر، وعباسا، وأم كلثوم. أما عون فقد استشهد مع خاله الحسين في كربلاء يوم الطف.

شخصية عبد الله بن جعفر



عبدالله بن جعفر هو أكبر أولاد أبيه، وقد ولد في الحبشة عندما هاجر إليها والداه، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وبعد شهادة أبيه في مؤتة أخذه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجره قائلًا:« أما عبدالله فشبيه خلقي وخُلقي، اللهم اخلف جعفرًا في أهله، وبارك لعبدالله في صفقة يمينه ».وخاطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسماء زوجة جعفر والتي كانت متأثرة ليتم أبنائها قائلًا: « لا تخافي عليهم أنا وليهم في الدينا والآخرة ».



ويقول المؤرخون أنه صحب عبدالله بن جعفر النبي، وحفظ الحديث عنه، ولازم عمه أمير المؤمنين، وابني عمّه الحسن والحسين، وأخذ العلم عنهم، وكان أغنى بني هاشم وأيسرهم، وكانت له ضياع كثيرة، ومتاجر واسعة وكان أسخى رجل في الإسلام.



جاء في كتاب (الاستيعاب): أن عبدالله بن جعفر كان كريمًا جوادًا ظريفًا خليقًا عفيفًا سخيًا، يسمى بحر الجود.



وذكر ابن عساكر قال: روى الحافظ: أن معاوية كان يقول: بنو هاشم رجلان رسول الله لكل خير ذكر، وعبدالله بن جعفر لكل شرف، والله لكأن المجد نازل منزلًا لا يبلغه أحد وعبدالله بن جعفر نازل وسطه.



ومن جود ابن جعفر وكرمه، ما ذكره ابن عساكر في (تاريخه) قال: جاء شاعر الى عبدالله بن جعفر فأنشده:

رأيت أبا جعفر في المنام *** كساني من الخزّ دراعة

نقلت الى صاحبي أمرها *** فقال ستئوتى بها الساعة

سيكسوكها الماجد الجعفري *** ومن كفه الدهر نفاعة

ومن قال للجود لا تعدني *** فقال: لك السمع والطاعة

فقال عبدالله لغلامه: ادفع اليه جبتي الخزّ.

ثم قال له: ويحك كيف لم تر جبّتي الوشي التي اشتريتها بثلاثمائة دينار منسوجة بالذهب.

فقال: اغفي غفية أخرى فلعلي أراها في المنام.

فضحك منه عبدالله وقال لغلامه: ادفع اليه جبتي الوشي أيضًا.



وقال ابن حيان: كان يقال لعبدالله بن جعفر قطب السخاء، وكان له عند موت النبي عشر سنين.

وقال ابن حجر في (الإصابة): أخرج ابن أبي الدنيا والخرائطي بسند حسن إلى محمد بن سيرين: ان دهقانًا من أهل السواد كلم ابن جعفر في أن يكلم عليًا في حاجة، فكلمه فيها، فقضاها فبعث اليه الدهقان أربعين ألفًا، فردها وقال: إنا لا نبيع معروفًا .





سبب عدم خروجه إلي كربلاء



قيل: انه كان مكفوف البصر، ولما نعي اليه الحسين، وبلغه قتل ولديه عون ومحمد كان جالسًا في بيته، ودخل عليه الناس يعزونه فقال غلامه أبو اللسلاس: هذا ما لقينا من الحسين.فحذفه عبدالله بنعله، وقال له: يابن اللخناء أللحسين تقول هذا والله لو شهدته لما فارقته حتى أقتل معه، والله أنهما لمّما يسخى بالنفس عنهما: ويهون عليّ المصاب بهما انهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه.

ثم انه أقبل على الجلساء فقال: الحمد لله اعزز عليّ بمصرع الحسين إن لم أكن واسيت الحسين بيدي فقد واسيته بولدي.





زواجه من أخريات

نقلت بعض كتب التأريخ،أن عبد الله بن جعفر تزوج على السيدة زينب عليها السلام في حياتها، بنساء أخريات بعدما طلبت منه السيدة زينب ذلك وقيل إن هذا الأمر حدث لسببين أولهما انشغالها عنه بالعلم والتعليم، وثانيهما يقالإنها طلبت منه ذلك حال مرضها وحينما أحست بدنو الأجل وقد تزوج من النساء: الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف بن ربيعة من بني بكر بن وائل، ومنها ولده محمد الشهيد في كربلاء، وكذلك أخوه عبيدالله الذي ذكرت بعض المصادر أنه الشهيد الثالث من أولاد عبدالله بن جعفر في كربلاء.

وقيل إنه تزوج بكل من أم كلثوم وزينب ـ رضي الله عنهما ـ وماتت كل منهما عنده، وذكرت أغلب كتب التاريخ المعتمدة أن زواج عبد الله بن جعفر من زينب كان سابقا على زواجه من أختها أم كلثوم وانها هي من طلبت منه ذلك بعد وفاة زوج أم كلثوم، فقد ورد في سيرة ابن كثير عند ذكر السيدة أم كلثوم رضي الله عنها: ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر، فمات عنها، فخلف عليها أخوه محمد، فمات عنها، فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر، فماتت عنده، وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضا. اهـ.

وفاته

توفي سنة (80 هـ ) أو أربع أو خمس وثمانين، في خلافة عبد الملك بن مروان، وصلى عليه السجاد أو الباقر (عليهما السلام) وأمير المدينة يومئذٍ أبان بن عثمان بن عفان، والذي أبّنه بقوله: كنت والله خيرًا لا شرّ فيك، وكنت والله شريفًا واصلًا برًا )

