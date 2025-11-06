الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدكتور حسن يونس الأستاذ بكلية الهندسة – جامعة أسيوط، تقديرًا لجهوده الملموسة في تطوير وتحديث عدد من ميادين مدينة أسيوط والشوارع والمحاور المرورية، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستعانة بالخبرات الأكاديمية في دعم مشروعات التطوير الحضري وتحسين حركة المرور، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

تقديم حلول هندسية مبتكرة لمعالجة المشكلات المرورية

وأوضح محافظ أسيوط أن تكريم الدكتور حسن يونس يأتي عرفانًا بدوره في تقديم حلول هندسية مبتكرة لمعالجة المشكلات المرورية التي ظهرت مؤخرًا ببعض ميادين المدينة، وعلى رأسها ميدان الساعة أمام بوابة الترعة بجامعة أسيوط، والذي يعد من أكثر المناطق ازدحامًا في أوقات الذروة، حيث تمت دراسة الوضع الميداني وتوصية الجهات المختصة بإلغاء الميدان الحالي وإعادة تصميمه وفق معايير هندسية ومرورية حديثة تضمن انسيابية الحركة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

 

وثمن أبو النصر جهود الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والمرور وأجهزة حي غرب أسيوط، لدورهم في دعم مشروعات التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أن الاعتماد على الفكر العلمي والهندسي المتخصص هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

نموذج للشهامة، محافظ أسيوط يكرم منقذ أطفال "تروسيكل منقباد" (فيديو)

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة لفوزهم بـ33 ميدالية ببطولة مراكز الشباب

وفي ختام الفعالية، أهدى اللواء دكتور هشام أبو النصر درع المحافظة للدكتور حسن يونس، تقديرًا لعطائه وجهوده، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، في أجواء غمرتها روح التقدير والتعاون لخدمة أبناء محافظة أسيوط.

