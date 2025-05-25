استكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استكمال أعمال الرصف بشارع زين الدين الشريف بحي غرب، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2024 – 2025، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين حالة الشوارع والطرق بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

خطة شاملة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق الحيوية داخل مدينة أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق الحيوية داخل مدينة أسيوط، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والحد من الازدحام، مؤكدًا أن شارع زين الدين الشريف يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا.

وأشار المحافظ، إلى أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة ممدوح جبر، رئيس الحي، تابعت أعمال الرصف التي تتم بشارع زين الدين الشريف تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة أحمد صلاح فخري، مدير المديرية، وذلك طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان الجودة والاستدامة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع مؤكدًا أن هذه الأعمال ستنعكس إيجابيًا على الحركة اليومية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط وضعت خطة متكاملة لرصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمراكز والأحياء، بالتوازي مع أعمال الصيانة والتطوير لشبكات المرافق، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة العمل للانتهاء من جميع مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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