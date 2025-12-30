من المطار إلى القفص، 6 محطات في قضية رمضان صبحي قبل ساعات من النطق بالحكم

18 حجم الخط

ساعات قليلة تفصلنا عن النطق بالحكم في القضية المتهم فيها لاعب بيراميدز رمضان صبحي وآخرون، بتهمة تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، حيث تنعقد اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة للنطق بالحكم في واحدة من أبرز القضايا المثارة خلال 2025.

من الملعب إلى القفص.. 6 محطات في قضية رمضان صبحي قبل ساعات من النطق بالحكم



وعلى مدار خمسة أشهر من المتداولة بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة مرت القضية بعدة محطات فارقة شكّلت مسارها حتى الوصول إلى لحظة الفصل اليوم، وجاءت أبرز هذه المحطات كالتالي:



المحطة الأولى: القبض على اللاعب رمضان صبحي



في 29 يوليو 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رمضان صبحي فور عودته من الخارج عقب انتهاء معسكر إعداد فريق بيراميدز، لتبدأ أولى خطوات القضية التي أثارت ضجة واسعة.



المحطة الثانية: إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية

عقب التحقيقات الأولية، قررت النيابة إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة اتهامه في واقعة التزوير.



المحطة الثالثة: الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

في 20 سبتمبر 2025، أمرت النيابة العامة بإحالة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية رسميًا.



المحطة الرابعة: تغيب عن أولى جلسات المحاكمة لرمضان صبحي



بتاريخ 25 أكتوبر 2025، انعقدت أولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات الجيزة، وشهدت الجلسة تغيب اللاعب عن الحضور.



المحطة الخامسة: الحضور والقرار المفاجئ



في 22 نوفمبر 2025، حضر رمضان صبحي الجلسة الثانية، وشهدت المحكمة قرارًا مفاجئًا بـ حبسه على ذمة القضية حتى جلسة الفصل.



المحطة السادسة: لحظة الحسم قضية رمضان صبحي



ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم 30 ديسمبر 2025 جلسة النطق بالحكم، والتي ستحدد مصير اللاعب بين البراءة أو الإدانة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع.

النيابة العامة تحيل المتهمين في قضية تزوير

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين،رمضان صبحي البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة وكشوف الحضور والانصراف وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات لم تتم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين الذين زودوه بالبيانات والمعلومات اللازمة للتزوير بهدف إثبات أداء اللاعب للامتحانات رغم عدم حضوره. وأكدت التحقيقات أن الغرض من هذه العملية كان تسهيل حصول اللاعب على شهادة دراسية دون وجه حق من خلال إضفاء الصفة الرسمية على محررات غير صحيحة. كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا جميعًا في الجريمة بالاتفاق والمساعدة بعد أن قام كل منهم بدور محدد في عملية التزوير سواء في توفير البيانات أو تسهيل تحرير المحررات أو تمريرها داخل المعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.