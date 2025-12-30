مستقبل وطن في المقدمة والشعب الجمهوري يفقد بريقه، ماذا حققت أحزاب الموالاة بانتخابات النواب؟

18 حجم الخط

حتى الآن، ومع انتهاء انتخابات جولة الإعادة فى الـ 19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والكشف عن نتائج الحصر العددي، حافظ حزب مستقبل وطن على صدارة ترتيب أحزاب الموالاة من حيث الحصول على العدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب، فيما فقد حزب الشعب الجمهوري مركزه القديم كثاني أكثر الحزاب في الفوز بمقاعد، وحل بدلا منه حزب حماة الوطن، فيما حقق حزب الجبهة الوطنية المركز الثالث رغم حداثة عهده بالحياة السياسية وخوضه الانتخابات للمرة الولى.

وفي السطور التالية نرصد عدد المقاعد التي تم حسمها حتى الآن ورصيد الأحزاب والمستقلين من المقاعد وأيضا عدد المقاعد المتبقية:

وحتى الآن تم حسم 519 مقعدا من أصل 568 مقعدا، ويتبقى 49 مقعدا.

وفيما يلي نصيب الأحزاب من المقاعد:

حزب مستقبل وطن 210 مقاعد

89 فردي 121 قائمة.

حزب حماة الوطن 82 مقعدا

28 فردي 54 قائمة.

حزب الجبهة الوطنية 64 مقعدا

21 فردي 43 قائمة.

حزب المصري الديمقراطي

9 مقاعد كلهم في القائمة.

حزب الوفد 10 مقاعد

2 فردي 8 قائمة.

حزب العدل 11 مقاعد

3 فردي 8 قائمة.

حزب الشعب الجمهوري 21 مقعدا

6 فردي 15 قائمة.

حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد

1 فردي 8 قائمة.

حزب التجمع 3 مقاعد

1 فردي 2 قائمة.

حزب المحافظين مقعد وحيد

1 فردي.

حزب النور 5 مقاعد

5 فردي.

حزب إرادة جيل مقعد وحيد

1 قائمة.

حزب الحرية مقعدين

2 قائمة.

حزب الوعي مقعد وحيد

1 فردي.

المؤتمر 4 مقاعد

1 فردي 3 قائمة.

المستقلين 83 مقعدا

75 فردي 8 قائمة.

