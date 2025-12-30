سعر الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف والليمون يتهاوى وارتفاع البصل

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4.5 جنيه و8.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و14 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 16 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 6 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 17 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 8 و12 جنيهًا.

السبانخ: بين 9 و11 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 20 جنيهًا.

