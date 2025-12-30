الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

شريف اكرامي، فيتو
شريف اكرامي، فيتو
18 حجم الخط

وصل منذ قليل لاعبا نادي بيراميدز شريف إكرامي وعلي جبر إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة حاليا بشبرا الخيمة لمؤازرة زميلهما اللاعب رمضان صبحي قبل سماع النطق بالحكم في قضية تزوير كراسات امتحانات معهد للسياحة.

وشهد محكمة محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة، قبل نظر ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

 

txt

تعرف على مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

txt

وزير إلاعلام السابق يتساءل: مين مروان مشاكل؟

 

تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة 

 


وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عاما عامل بمقهى، ومحمد. ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق. م، هارب.


وأفاد أمر الإحالة بأن رمضان صبحي وآخرين بتاريخ 14 يونيو الماضي، المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

الأدلة التي اعتمدت عليها القضية


وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وخلال التحقيق، نفى رمضان صبحي صلته بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال الطالب المنتحل، الذي أقر بأدائه الامتحان، ورفض الكشف عن هوية من كلفه بذلك.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.
 

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة شريف إكرامي شبرا الخيمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

وزير الخارجية: الحلول السياسية والدبلوماسية أساس تحرك مصر في القضايا الإقليمية

تعرف على مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس شاب في النزهة

أسعار الذهب تعوض خسائرها فى تعاملات اليوم بالبورصة العالمية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads