الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الضباط بالوزاراتين وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وأكاديمية الشرطة.

يأتى ذلك فى إطار التنسيق المستمر للجهود بين وزاراتى الدفاع والداخلية للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن خاصة مع قرب حلول إحتفالات العام الميلادى الجديد وعدد من المناسبات الدينية والوطنية خلال الفترة المقبلة.

ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن

وتضمن اللقاء عروضًا تفصيلية تناولت التحليل الإستراتيجى لمختلف الأحداث الجارية داخليًا وإقليميا ودوليًا وما يتطلبه ذلك من توحيد المفاهيم وأساليب العمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية التى تسهم فى ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن وصون مقدساته.

وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يحقق التناغم فى الإرتقاء بمستوى الجاهزية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وإستقراره، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه فى ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة.

القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لجهودهم فى حفظ الأمن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار فى مجابهة كافة التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصرى، وسيظلا معًا فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن أمنه وسلامة أراضيه، ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الإستقرار الأمنى وتهيئة المناخ لإستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وتقديرًا للتميز والعطاء، حرص وزيرا الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية على تكريم عدد من الضباط كونهم نماذج مشرفة يحتذى بها فى تنفيذ المهام بكفاءة وإقتدار.

