ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو
نجح مسلسل لا ترد ولا تستبدل في أن يحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور رغم المنافسة الشديدة بين الأعمال الدرامية في الموسم الدرامي الشتوي حيث أصبح من أكثر الأعمال مشاهدة وتحظى حلقاته بتفاعل كبير من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

ومن المقرر عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10 غدًا الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة على  منصة شاهد، كما سيتم طرح الحلقة 11 و12 من المسلسل في الوقت ذاته ليتعرف المتابعين على أحدث تطورات قصة المسلسل المشوقة وما الذي ستؤول إليه الأحداث خاصة مع اقتراب النهاية.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

