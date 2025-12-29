الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن ينفي صلة أفراد ظهروا بفيديو تأمين حفل خاص بكفر الشيخ بأي جهة رسمية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تضمنه مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من أفراد الأمن يرتدون ملابس تشبه الزي الأميري أثناء تأمين حفل خاص داخل إحدى الفيلات بمحافظة كفر الشيخ، مع الزعم بتبعيتهم لجهات أمنية.

أكد المصدر الأمني، أن التحريات أثبتت أن الأشخاص الظاهرين بالفيديو تابعون لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة، والمصرح لها فقط بمزاولة أعمال تأمين المنشآت من الداخل، وليس لهم أي صلة بالجهات الأمنية. 

كما تبين مخالفة القائمين على الشركة لشروط الترخيص، وعدم التزامهم بالزي الرسمي المصرح به.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارة الشركة وبرفقته اثنان من أفراد الأمن، وبحوزتهم مجموعة من الملابس التي تشبه الزي الأميري. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الشركة والقائمين عليها.

