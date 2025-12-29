الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى الفيوم العام يجري جراحة دقيقة لكسر بلقمة فك مصاب في حادث سير

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم ، أن فريق جراحة من قسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى الفيوم العام تمكن من إجراء جراحة دقيقة، لأحد الأشخاص أصيب في حادث سير أدى إلى كسر بلقمة مفصل الفك.

تفاصيل الحالة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مستشفى الفيوم العام استقبلت المريض ح م م 25 سنة،  مصابا في حادث  سير بكسر بلقمه مفصل الفك بالجهة اليسرى وتم تحضير المريض للتدخل الجراحي، وتم  رد  وتثبيت الكسر بالشرائح والمسامير المعدنية، وإجراء  غرز تجميلية للجرح تحت مخدر عام واستعادة الوظيفة الحركية للمفصل دون أي تأثير علي العصب السابع وتم خروج المريض بعد تحسن حالته.

مضاعفات كسر لقمة الفك

واكد الفريق الطبي  أن كسر لقمة مفصل الفك من الإصابات الحساسة لأنها المسؤولة عن حركة الفك السفلي وربطه بالجمجمة، وتكمن خطورة كسر لقمة الفك في تأثيرها المباشر على الوظائف الحيوية ' الأكل ـ الكلام ـ التنفس"  كما تؤثر علي شكل الوجه، وحال عدم كسر لقمة الفك بشكل صحيح وفوري يؤدي إلي مشاكل الإطباق أو العضة غير المستوية، ​ويشعر المريض بأن أسنانه لا تطبق على بعضها كما كانت سابقًا، كما يؤدي  الكسر من جهة واحدة، إلى ميل الفك نحو جهة الكسر عند فتح الفك.

جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام

الصحة: فريق طبي بمستشفى الفيوم العام ينقذ مسنة من بتر اليدين بعد سقوطها من ارتفاع

أما إذا كان الكسر من الجهتين، قد يحدث ما يسمى بالعضة المفتوحة، وفي هذه الحالة  لا تلمس الأسنان الأمامية بعضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إجراء جراحة الفك السفلي الوظائف الحيوية جراحة دقيقة مستشفي الفيوم العام وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

جراحة دقيقة تنقذ يد عجوز بمستشفي الفيوم العام

فريق طبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إعادة بناء وجه مصاب بحادث سير

الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

كسر مفاجئ يتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض مراكز وقرى الفيوم

مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة بدوري المجموعات

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads