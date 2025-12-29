مستشفى الفيوم العام يجري جراحة دقيقة لكسر بلقمة فك مصاب في حادث سير

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم ، أن فريق جراحة من قسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى الفيوم العام تمكن من إجراء جراحة دقيقة، لأحد الأشخاص أصيب في حادث سير أدى إلى كسر بلقمة مفصل الفك.

تفاصيل الحالة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مستشفى الفيوم العام استقبلت المريض ح م م 25 سنة، مصابا في حادث سير بكسر بلقمه مفصل الفك بالجهة اليسرى وتم تحضير المريض للتدخل الجراحي، وتم رد وتثبيت الكسر بالشرائح والمسامير المعدنية، وإجراء غرز تجميلية للجرح تحت مخدر عام واستعادة الوظيفة الحركية للمفصل دون أي تأثير علي العصب السابع وتم خروج المريض بعد تحسن حالته.

مضاعفات كسر لقمة الفك

واكد الفريق الطبي أن كسر لقمة مفصل الفك من الإصابات الحساسة لأنها المسؤولة عن حركة الفك السفلي وربطه بالجمجمة، وتكمن خطورة كسر لقمة الفك في تأثيرها المباشر على الوظائف الحيوية ' الأكل ـ الكلام ـ التنفس" كما تؤثر علي شكل الوجه، وحال عدم كسر لقمة الفك بشكل صحيح وفوري يؤدي إلي مشاكل الإطباق أو العضة غير المستوية، ​ويشعر المريض بأن أسنانه لا تطبق على بعضها كما كانت سابقًا، كما يؤدي الكسر من جهة واحدة، إلى ميل الفك نحو جهة الكسر عند فتح الفك.

أما إذا كان الكسر من الجهتين، قد يحدث ما يسمى بالعضة المفتوحة، وفي هذه الحالة لا تلمس الأسنان الأمامية بعضها.

