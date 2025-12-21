الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: فريق طبي بمستشفى الفيوم العام ينقذ مسنة من بتر اليدين بعد سقوطها من ارتفاع

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم العام في إجراء تدخل جراحي دقيق لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، بعد تعرضها لسقوط من ارتفاع أسفر عن إصابات بالغة في اليد.

تهتك شديد بالجلد وقطع في الأعصاب والأوتار


وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من تهتك شديد بالجلد، وقطع في الأعصاب والأوتار بمنطقة الرسغ، إلى جانب تأثر شديد بالدورة الدموية لليد.

 وعلى الفور، أجريت الفحوصات والأشعة اللازمة التي كشفت عن وجود كسر مضاعف بعظام الساعد.


وبناء على التقييم الطبي، تقرر إجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تم تثبيت الكسر المضاعف بدقة عالية، إلى جانب إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة للحفاظ على وظيفة اليد واستعادتها قدر الإمكان.

وشملت الجراحة إصلاح الأعصاب المصابة، وإعادة توصيل الأوتار، وتحسين الدورة الدموية للرسغ واليد، ما أسهم في استقرار الحالة ورفع فرص التعافي الوظيفي.

نجاح تدخل جراحي دقيق لمريض مسن يبلغ من العمر 80 عامًا

 

فيما أعلن فريق طبي بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية عن نجاح تدخل جراحي دقيق لمريض مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، كان يعاني من انسداد معوي نتيجة اشتباه جلطة بالأوردة المغذية للأمعاء.


وأوضح المستشفى أن المريض لديه تاريخ مرضي معقد، يشمل الإصابة بالرفرفة الأذينية (Atrial Flutter)، إلى جانب ضعف شديد بعضلة القلب، حيث بلغت نسبة كفاءة الضخ (Ejection Fraction) نحو 30%، ما استدعى تعاملا طبيا بالغ الدقة.
 

وأضاف أنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، مع إعطاء المريض الأدوية المذيبة للجلطات، وتجهيز الدم والبلازما تحسبًا للتدخل الجراحي.

 وبنظرًا لضعف عضلة القلب، جرى تخدير المريض باستخدام عقار الفنتانيل فقط، وفق بروتوكول دقيق يضمن أعلى درجات الأمان.

استكشاف البطن وفك الالتصاقات المعوية


وخلال العملية، قام الفريق الطبي باستكشاف البطن وفك الالتصاقات المعوية، مع إجراء تواليت كامل للبطن وتركيب درائق، وتمت الجراحة بنجاح دون حدوث أي مضاعفات حادة.

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة ويوجه بتحويله إلى أول مدينة طبية متخصصة في الصحة النفسية


وعقب الانتهاء من التدخل الجراحي، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، حيث يخضع للمتابعة الدقيقة تحت إشراف مشترك من فرق الجراحة والتخدير والرعاية المركزة، مع استقرار حالته الصحية.

