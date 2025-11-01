الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة في إجراء عملية دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا، استغرقت نحو ثلاث ساعات.

خشونة متقدمة وتآكل شديد في مفصل الركبة

وأوضحت الوزارة أن المريض كان يعاني من خشونة متقدمة وتآكل شديد في مفصل الركبة، ما تسبب في فقدان قدرته على المشي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية باستخدام مفصل ركبة كامل ذي مواصفات خاصة تتناسب مع حالته الصحية والعمرية.

وأكدت وزارة الصحة أن الجراحة أُجريت بنجاح وبمهارة عالية، حيث تمكن المريض من المشي مساء اليوم نفسه، في إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مستشفيات الوزارة.

وأشادت الوزارة بالفريق الطبي الذي شارك في العملية، مشيرة إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لجميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الحالات الحرجة.

