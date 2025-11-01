السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

نجاح جراحة دقيقة
نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة لمسن عمره 80 سنة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة في إجراء عملية دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا، استغرقت نحو ثلاث ساعات.

خشونة متقدمة وتآكل شديد في مفصل الركبة

وأوضحت الوزارة أن المريض كان يعاني من خشونة متقدمة وتآكل شديد في مفصل الركبة، ما تسبب في فقدان قدرته على المشي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية باستخدام مفصل ركبة كامل ذي مواصفات خاصة تتناسب مع حالته الصحية والعمرية.

وأكدت وزارة الصحة أن الجراحة أُجريت بنجاح وبمهارة عالية، حيث تمكن المريض من المشي مساء اليوم نفسه، في إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مستشفيات الوزارة.

الصحة: تجهيز المتحف المصري الكبير بعيادة طبية لحالات الطوارئ

نائب وزير الصحة: الدولة أصدرت 4 قوانين تدعم حقوق المرأة منها قانون العمل وتجريم زواج الأطفال

وأشادت الوزارة بالفريق الطبي الذي شارك في العملية، مشيرة إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لجميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الحالات الحرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراء عملية جراحية الصحة والسكان الخدمات الصحية المتحف المصري الكبير تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة مستشفى العجوزة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

في افتتاح المتحف الكبير، كيف سبق المصريون القدماء عصرهم في الجراحة والطب النفسي؟

في افتتاح المتحف الكبير، أسرار طعام وشراب المصريين القدماء على مائدة الفراعنة

«الصحة» تدرب الفرق الطبية على مواجهة التفشيات الوبائية

التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم ذوي الهمم للحصول على الأجهزة التعويضية

الصحة: تجهيز المتحف المصري الكبير بعيادة طبية لحالات الطوارئ

نائب وزير الصحة: الدولة أصدرت 4 قوانين تدعم حقوق المرأة منها قانون العمل وتجريم زواج الأطفال

رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة الإسعاف لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير

الصحة: فحص 3 ملايين تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأكثر قراءة

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد بلوغ خدمة الدين 28 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف حلا للعجز المالي في مصر

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

وزير السياحة: أتوقع دخول 15 ألف زائر للمتحف الكبير يوميًا بعد الافتتاح الرسمي

عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز بانتخابات الأحمر

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

المزيد
الجريدة الرسمية