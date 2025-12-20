السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جراحة دقيقة تنقذ يد عجوز بمستشفي الفيوم العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن مستشفى الفيوم العام استقبل حالة تُعد من أدق الحالات الجراحية، لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، حضرت إلي مستشفي الفيوم العام، بعد سقوط من ارتفاع، تعاني من تهتك شديد بالجلد، قطع بالأعصاب والأوتار في منطقة الرسغ، تأثر شديد بالدورة الدموية لليد، نتيجة كسر مضاعف بعظام الساعد.

 

 تفاصيل إنقاذ يد سيدة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن فريقا طبيا من مستشفي الفيوم العام، سابق الزمن لإنقاذ يد السيدة العجوز، وتم تجهيزها لإجراء الجراحة اللازمة

 داخل غرفة العمليات بدأ التدخل الجراحي بتعاون كامل بين أطباء العظام وجراحات التجميل، وتمكن فريق جراحة العظام من تثبيت الكسر المضاعف بدقة عالية، كما تمكن  فريق جراحة التجميل من إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة شملت، إصلاح الأعصاب المصابة، إعادة توصيل الأوتار، تحسين الدورة الدموية للرسغ واليد، وتم الحفاظ على وظيفة اليد واستعادتها قدر الإمكان.

 

القوافل الطبية الشاملة

  يذكر أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد نظمت قافلة شاملة بمركز شباب الشواشنة التابعة لإدارة يوسف الصديق الصحية، شارك فيها إدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل العلاجية، وإدارة تنظيم الأسرة، وإدارة الطوارئ.

الصحة: تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي نادر لطفل حديث الولادة بالمنوفية

الصحة: فحص 20 مليونًا و321 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وشاركت وزارة الصحة في القافلة بتوفير 24 عيادة فى تخصصات الباطنة، والاطفال، العظام، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والجراحة العامة، وعيادة الصدر، وجراحة الأطفال، والقلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة القوافل العلاجية ادارة يوسف الصديق الصحية ادارة الطب العلاجي إدارة الطوارئ الحالات الجراحية التدخل الجراحي الجراحة العامة بمديرية الصحة والسكان تحسين الدورة الدموية جراحة التجميل جراحة دقيقة وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

التضامن تطلق المرحلة الثانية من القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم ويشيد بالتعاون المصري الإماراتي

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لغير القادرين بمركز إطسا

اليوم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن تزور الفيوم

بسبب المخدرات، شاب يطعن والدته بـ"آلة حادة" ويفر هاربا بالفيوم

جامعتا الفيوم ومصر الصينية تنظمان قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية العجميين

مفاجأة في واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها في الفيوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق خالد عطية يأسر قلوب وأسماع لجنة تحكيم «دولة التلاوة» (فيديو)

«نفسنا نيجى نصلي وراك»، علي محمد يخطف القلوب في دولة التلاوة

نعينع عن موهبة المتسابق أشرف سيف في دولة التلاوة: أنا اللي مكتشفه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads