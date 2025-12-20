جراحة دقيقة تنقذ يد عجوز بمستشفي الفيوم العام

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن مستشفى الفيوم العام استقبل حالة تُعد من أدق الحالات الجراحية، لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، حضرت إلي مستشفي الفيوم العام، بعد سقوط من ارتفاع، تعاني من تهتك شديد بالجلد، قطع بالأعصاب والأوتار في منطقة الرسغ، تأثر شديد بالدورة الدموية لليد، نتيجة كسر مضاعف بعظام الساعد.

تفاصيل إنقاذ يد سيدة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن فريقا طبيا من مستشفي الفيوم العام، سابق الزمن لإنقاذ يد السيدة العجوز، وتم تجهيزها لإجراء الجراحة اللازمة

داخل غرفة العمليات بدأ التدخل الجراحي بتعاون كامل بين أطباء العظام وجراحات التجميل، وتمكن فريق جراحة العظام من تثبيت الكسر المضاعف بدقة عالية، كما تمكن فريق جراحة التجميل من إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة شملت، إصلاح الأعصاب المصابة، إعادة توصيل الأوتار، تحسين الدورة الدموية للرسغ واليد، وتم الحفاظ على وظيفة اليد واستعادتها قدر الإمكان.

القوافل الطبية الشاملة

يذكر أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد نظمت قافلة شاملة بمركز شباب الشواشنة التابعة لإدارة يوسف الصديق الصحية، شارك فيها إدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل العلاجية، وإدارة تنظيم الأسرة، وإدارة الطوارئ.

وشاركت وزارة الصحة في القافلة بتوفير 24 عيادة فى تخصصات الباطنة، والاطفال، العظام، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والجراحة العامة، وعيادة الصدر، وجراحة الأطفال، والقلب.

