جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام

نجح فريق طبي بمستشفى الفيوم العام في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لإنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 9 أيام، كان يعاني من فتق خلقي بالحجاب الحاجز، تم التنسيق السريع لاستقبال الحالة بقسم الحضانات فور وصولها، وتم التعامل الطبي معها وفق البروتوكولات المعتمدة، وتجهيز الرضيع لإجراء التدخل الجراحي العاجل، نظرًا لخطورة الحالة وتأثيرها المباشر على وظائف التنفس والقلب.

تفاصيل الجراحة

وقالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن الجراحة أجريت بنجاح على يد فريق جراحة الأطفال، فقد تم التعامل بدقة بالغة مع الحالة قبل وأثناء وبعد العملية، لما تتطلبه مثل هذه الجراحات من مهارة عالية وخبرة متخصصة، خاصة في حالات حديثي الولادة، وعقب انتهاء العملية، خضعت الحالة لمتابعة دقيقة ومستمرة داخل قسم الحضانات، فقد احتاج الرضيع إلى جهاز تنفس صناعي بعد الجراحة، وتم فصله عنه تدريجيًا وفق حالته الصحية حتى استقرت حالته بشكل ملحوظ، وبعد تحسن الحالة الصحية واستقرار المؤشرات الحيوية، تم خروج الرضيع من المستشفى، في تأكيد على نجاح التدخل الطبي والتكامل بين الفرق الطبية المختلفة.

جراحة معقدة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن جراحات الفتق الخلقي بالحجاب الحاجز من أكثر الجراحات تعقيدًا في طب الأطفال، لما تتطلبه من دقة شديدة في التشخيص والتدخل والمتابعة، ما يعكس الإمكانيات الطبية المتقدمة التي يتمتع بها مستشفى الفيوم العام.

الفريق الطبي الذي تجري الحراحة

وضم فريق جراحة الأطفال القائم على إجراء العملية كلًا من أحمد أبوالحسب، استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال، ومحمود مصطفى، طبيب مقيم جراحة الأطفال، بمشاركة فريق التخدير الذي تولى التعامل مع الحالة بدقة لحساسيتها الشديدة، الدكتور أسامة مجدي طبيب التخدير، وبمساندة فني التخدير أميرة أحمد، كما شارك فريق تمريض العمليات بدور محوري في نجاح الجراحة، حيث ضم كلًا من عبدالرحمن سعد، وفاطمة سمير، وأسهموا في توفير الرعاية اللازمة أثناء التدخل الجراحي.

