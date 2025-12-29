العناية الإلهية تنقذ أهالي الغربية من كارثة عقب حريق جرار زراعي داخل مستودع أنابيب

18 حجم الخط

أنقذت العناية الإلهية قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية من كارثة محققة، عقب نشوب حريق في جرار زراعي داخل أحد مستودعات الأنابيب بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مستودع أنابيب.

العناية الإلهية تنقذ الغربية من كارثة عقب حريق جرار زراعي بأحد مستودعات الأنابيب



وعلى الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية بالغربية التعامل السريع مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده أو تفاقم الموقف دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح فيما لم تسجل خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران وتأمين المكان ومنع انتقالها إلى المناطق المجاورة وتحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق يلتهم فرن عيش بقرية أبشواي الملق في الغربية

شهدت قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل داخل فرن عيش يقع خلف المقابر ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مخبز عيش بقرية أبشواى الملق.

وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.