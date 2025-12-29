الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

العناية الإلهية تنقذ أهالي الغربية من كارثة عقب حريق جرار زراعي داخل مستودع أنابيب

أنقذت العناية الإلهية قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية من كارثة محققة، عقب نشوب حريق في جرار زراعي داخل أحد مستودعات الأنابيب بالقرية.

بحيرات مياه، أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الغربية (فيديو)

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث ميكروباص أمام مول طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مستودع أنابيب.

وعلى الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية بالغربية التعامل السريع مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده أو تفاقم الموقف دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح فيما لم تسجل خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران وتأمين المكان ومنع انتقالها إلى المناطق المجاورة وتحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق يلتهم فرن عيش بقرية أبشواي الملق في الغربية

شهدت قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل داخل فرن عيش يقع خلف المقابر ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مخبز عيش بقرية أبشواى الملق.

وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

