نجاح أول عملية لتغيير الصمام الميترالي لسيدة بمستشفى طنطا العام بالغربية

نجح الفريق الطبي بمستشفى طنطا العام بالتنسيق مع الفريق الطبي بـ جامعة طنطا

في إجراء أول عملية قلب مفتوح لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، شملت تغيير الصمام الميترالي وإصلاحا تجميليا للصمام ثلاثي الشرفات، وهذا يعد إنجازا طبيا هو الأول من نوعه داخل مستشفيات مديرية الصحة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي هذا النجاح تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وبمتابعة دقيقة لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة وآمنة داخل نطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الجراحة استغرقت نحو أربع ساعات ونصف وتمت وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية مع توفير جميع التجهيزات اللازمة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة حاليا وتخضع للمتابعة الطبية وسط مؤشرات مطمئنة على تحسن حالتها.

وقد أُجريت العملية بالتعاون المشترك بين نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا اللذين يوليان اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع القطاع الصحي والأطقم الطبية بـ مستشفى طنطا العام في نموذج مشرف للتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بما يسهم في توطين الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارجها.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل ضم الدكتور العطافي المتولي العطفي أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا، والدكتور محمد أبو النصر أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا، والدكتور مصطفى الهمشري مدرس مساعد جراحة القلب والصدر فريق التخدير والدكتور أحمد صلاح مدرس التخدير والعناية المركزة جامعة طنطا والدكتور أحمد الحارتي طبيب مقيم تخدير بالمستشفى.

وتحت إشراف فريق متابعة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية، والدكتورة مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي، وعضوية الدكتورة فاتن أبو حمر والدكتورة أمنية الجندي.

وفريق التمريض والفنيين "عبد الرحمن رفعت فني تخدير ونشوة محمد نجيب رئيسة التمريض بمستشفى طنطا العام وثناء رضا الأديب مشرفة وحدة القلب المفتوحة وفريق تمريض العمليات نيروز إسماعيل إبراهيم وأمل عبد الله إبراهيم وعزة رشدي رفعت وعفاف طه وسالي عبد الفتاح وتقى صلاح باشا ورحاب ماجد المتولي ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير خدمات جراحات القلب بمحافظة الغربية.

