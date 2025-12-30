إيراد نهر النيل يتراجع، وإثيوبيا تخفض تدفق المياه من سد النهضة

18 حجم الخط

سد النهضة، كشف الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن تراجع تدفق المياه من سد النهضة، بمقدار يتراوح من 140 إلى 150 مليون متر مكعب، ما يعني أن إثيوبيا تقوم بتشغيل من 5 إلى 6 توربينات فقط، من أصل 13 توربين يضمها سد النهضة.

تراجع حجم تدفق المياه من سد النهضة



وأكد أن حجم التدفق المار من سد النهضة غير منتظم، مشيرًا إلى أن منسوب النيل الأزرق أقل من 170 مليون متر مكعب، حيث تعتبر مناسيب النيل الأزرق في أيام 24 و26 و29 ديسمبر القل في المنسوب خلال شهر ديسمبر، حسبما أكدت صور الأقمار الصناعية.

إنخفاض تدفقات المياه التي تمر من سد النهضة، فيتو



وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن الموقف الحالي في سد النهضة: "الموقف في السد الاثيوبي "الكارثي"، حجم التدفق يتراوح بين 140 إلى 150مليون متر مكعب يوميًا، وهو يعادل تشغيل 5 إلى 6 توربينات فقط من أصل 13 توربين مفترض يتضمنهم السد"، مضيفًا أن "منسوب البحيرة يقدر بنحو 636.60 الى 636.70 م بسعة في المتوسط 68.5 مليار متر مكعب".



وعن تقدير تدفق المياه من سد النهضة، أوضح الباحث هاني إبراهيم: "حجم التدفق المار من السد غير منتظم، حيث سجل منسوب النيل الأزرق في أقصى تدفق يرجح أنها أقل من 170 مليون متر مكعب يوميًا، مع ملاحظة أن مناسيب التدفق أيام 24 و26 و29 ديسمبر تعتبر الأقل خلال شهر ديسمبر، وفق مقارنات مع فترات سابقة ويرجح أن التدفق يتراوح بين 140 -150 مليون متر مكعب يوميًا".

تراجع مناسيب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية



وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "مقارنة لمناسيب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية توضح التراجع النوعي في المنسوب يوم 26 ديسمبر، مع إشارة لأعلى منسوب تم تسجيله خلال تشغيل المفيض نهاية سبتمبر الماضي".



وأكد هاني إبراهيم أن "مقارنة لصور الأقمار الاصطناعية بين يومي 11 نوفمبر، الذي شهد تمرير ما يقرب من 175 مليون متر مكعب يوميًا، وبين أمس والذي يرجح تدفقه بنحو 140-150 مليون مترًا مكعبًا في المتوسط، مع ملاحظة أن التدفق ليس ثابت طوال اليوم، فقد يشهد تراجعًا أو ارتفاعًا، وأن التقدير يتم خلال وقت رصد المنسوب وفق الآليات المتاحة".

تراجع منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية، فيتو



وعن تقدير منسوب البحيرة، قال الباحث هاني إبراهيم أن منسوب بحيرة سد النهضة "يشهد تراجع نوعي وفقًا لقياسات مع فترات سابقة يقدر المنسوب بنحو 636.60 الى 636.70 متر بكمية في المتوسط تقدر بنحو 68.5 مليار متر مكعب، وتظهر مقارنة بين يومي 19 و29 ديسمبر تراجع نوعي في المنسوب".



وتابع الباحث هاني إبراهيم: "يستمر التراجع نظرًا لتراجع إيراد النهر في الشهور الحالية، حيث يقدر المساهمة اليومية بنحو 50 مليون متر مكعب يوميًا، وفقًا للمتوسط التاريخي، مع ملاحظة تأرجح الوارد وفقًا لسياسة تشغيل الخزانات الأخرى على النيل الأزرق، سواء تانا بيلس وقناطر شارا شارا على بحيرة تانا أو سدود فينشا أو أرجو ديديسا".



وقال هاني إبراهيم: "تجدر الإشارة إلى أن آلية تشغيل السد الإثيوبي، غير القانوني، تتم بشكل أحادي من إثيوبيا، ولا يوجد اتفاق قانوني ينظم ملء وتشغيل السد".



