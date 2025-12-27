18 حجم الخط

شهدت قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل داخل فرن عيش يقع خلف المقابر ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مخبز عيش بقرية أبشواى الملق.

حريق يلتهم فرن عيش بقرية أبشواي الملق في الغربية

وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

