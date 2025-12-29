بحيرات مياه، أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

تعرضت مدن محافظة الغربية اليوم هطول أمطار غزيرة مما أدى غرق الشوارع بمياه الأمطار وكذلك المناطق المنخفضة والطرق السريعة.

نشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار

وكلف اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية علي الفور بنشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار ومتابعة جهود الأحياء فى إزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق والمناطق المنخفضة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين خدمات المرافق المقدمة للمواطنين وذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية علي مدار عدة أيام متتالية.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة مع التأكيد على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي طارئ وضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة موجة الطقس الحالية في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض عدد من المحافظات لتقلبات جوية تشمل رياحا مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية لحظيًا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية إلى جانب غرفة عمليات مجلس الوزراء والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مشيرا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من القيادات التنفيذية لرصد التأثيرات والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ على أهمية رفع نواتج الأمطار أولا بأول من الشوارع والميادين والمحاور الحيوية لضمان السيولة المرورية ومنع أية تراكمات قد تعيق الحركة أو تؤثر على سلامة المواطنين مؤكدًا ضرورة الدفع الفوري بسيارات الشفط ومعدات كسح المياه إلى المواقع المتأثرة مع توثيق البلاغات والاستجابة لها فورًا من خلال فرق التدخل السريع.

وأوضح اللواء الجندي أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني المستمر للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات المعدنية إلى جانب التنسيق الدائم مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

وأضاف أن المحافظة تتابع بدقة الحالة الجوية في عدد من المناطق التي تشهد تقلبات حالية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة أية آثار محتملة في حينها حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات المعدنية خلال فترات نشاط الرياح أو سقوط الأمطار وتقليل التحركات غير الضرورية مشيرا إلى أن المحافظة في حالة استنفار تام حتى استقرار الأحوال الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.