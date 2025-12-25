السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية (صور)

18 حجم الخط

شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتي والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق.

