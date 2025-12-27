توروب يراجع خطة مباراة المصرية للاتصالات مع لاعبي الأهلي

18 حجم الخط

يعقد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب السلام الذي يحتضن مباراة المصرية للاتصالات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة اليوم السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب.

جاءت قائمة الأهلي لتضم كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

واختتم الفريق استعداداته أمس بعد أن خاض مرانًا قويًّا على ملعب النادي بمدينة نصر، شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر،اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

