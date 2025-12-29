الإثنين 29 ديسمبر 2025
ترامب يزعم: أكثر من نصف سكان غزة سيغادرون حال أتيحت لهم الفرصة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أكثر من نصف سكان قطاع غزة سيغادرون في حال أُتيحت لهم فرصة المغادرة، في تصريح يعكس رؤية أمريكية مثيرة للجدل حول مستقبل القطاع والخيارات المطروحة أمام سكانه.

ترامب يكشف عن تفاهمات أمريكية – إسرائيلية حول سوريا

وأوضح ترامب أن هناك تفاهمًا قائمًا بشأن سوريا، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إيجاد توافق بين نتنياهو والرئيس السوري، معربًا عن اعتقاده بأن الأمور قد تسير على ما يرام خلال المرحلة المقبلة، في إشارة إلى مساعٍ أمريكية لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي.

رسائل مزدوجة من ترامب إلى طهران: التفاوض مطروح رغم التهديدات

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران، في موقف يجمع بين الضغط السياسي وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، وسط تحذيرات سابقة من إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني.

ملفات إقليمية مفتوحة وتحركات أمريكية مرتقبة

وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك سياسي مكثف تقوده واشنطن لإعادة صياغة التوازنات في الشرق الأوسط، مع تركيز واضح على غزة وسوريا وإيران كعناوين رئيسية للمرحلة المقبلة، وسط ترقب دولي لتداعيات هذه المواقف على مسار الأزمات القائمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن نزع سلاح حركة حماس يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام اتفاق غزة على وجه السرعة.

 

