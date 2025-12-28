أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر، عبد الرؤوف يعلن فسخ عقد بنتايج والأبيض ينفي، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على اللاعبين

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس مصر، في الوقت الذي ودع فيه النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر علي يد المصرية للاتصالات، نجح نادي الزمالك في أن ينجو من فخ بلدية المحلة بعد التغلب على الفريق المحلاوي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب موزمبيق على الجابون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على "ملعب أدرار"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.



كأس مصر، فجر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة قوية بشأن المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، بشأن عدم مشاركته مع الزمالك في الفترة الحالية.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض خلال مباراة بلدية المحلة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، على الحالة الصحية للكابتن حسن علي، حارس مرمى فريق الترسانة في سبعينيات القرن الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر في التعاقد مع اللاعب محمود بنتايج خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الأنباء حول فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد.



توج الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة جلوب سوكر 2025 كأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي يقام حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توقيع عقوبة مالية مضاعفة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي أن المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال مقيدًا ضمن صفوف القلعة البيضاء، نافيًا ما تردد مؤخرًا بشأن خروجه من حسابات النادي أو انتهاء علاقته التعاقدية.

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

