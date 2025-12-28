الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مواجهاته في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب أنجولا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويطمح الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد أن ضمنوا التأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، حيث يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا قبل المواجهة المرتقبة

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام أنجولا، إذ التقيا في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. 

وسجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعد مواجهة الاثنين هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في تاريخ البطولة، بعدما سبق أن التقيا مرتين من قبل، ونجح منتخب مصر في حسم المواجهتين لصالحه.

منتخب مصر
منتخب مصر

 جاءت المواجهة الأولى في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1، بينما كانت المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2008 في غانا، وحقق خلالها المنتخب المصري الفوز بنفس النتيجة.

 

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وأنجولا قبل المواجهة المرتقبة

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  40.136 مليون يورو، مقارنة بقيمة منتخب أنجولا التي تصل إلى 52.08 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت قبل مواجهة المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء مهاجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، كأعلي لاعبي منتخب مصر حيث القيمة التسويقية بـ 65 مليون يورو، يليه محمد صلاح نجم ليفربول بـ 30 مليون يورو، فيما حل محمود حسن تريزيجيه خلف الثنائي بـ 4.5 مليون يورو.

منتخب مصر يختتم تدريباته

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها مساء الاثنين ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا 

 حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد عيد.

 خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا، مساء الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن كاس الأمم الإفريقية منتخب مصر مصر كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب انجولا أنجولا

مواد متعلقة

منتخب الجزائر يفوز علي بوركينا فاسو ويتأهل إلي دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

الضعف التهديفي يفجر غضب الجماهير، أرقام مهاجمي الأهلي تكشف أسباب وداع كأس مصر

كأس الأمم الإفريقية، منتخب الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو بهدف بالشوط الأول

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

الزمالك ينفي تصريح عبد الرؤوف بشأن أزمة بنتايج: ما زال لاعبًا بالفريق

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية 2025

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads