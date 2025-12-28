إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مواجهاته في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب أنجولا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويطمح الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد أن ضمنوا التأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، حيث يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا قبل المواجهة المرتقبة

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام أنجولا، إذ التقيا في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعد مواجهة الاثنين هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في تاريخ البطولة، بعدما سبق أن التقيا مرتين من قبل، ونجح منتخب مصر في حسم المواجهتين لصالحه.

منتخب مصر

جاءت المواجهة الأولى في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1، بينما كانت المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2008 في غانا، وحقق خلالها المنتخب المصري الفوز بنفس النتيجة.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وأنجولا قبل المواجهة المرتقبة

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم 40.136 مليون يورو، مقارنة بقيمة منتخب أنجولا التي تصل إلى 52.08 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت قبل مواجهة المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء مهاجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، كأعلي لاعبي منتخب مصر حيث القيمة التسويقية بـ 65 مليون يورو، يليه محمد صلاح نجم ليفربول بـ 30 مليون يورو، فيما حل محمود حسن تريزيجيه خلف الثنائي بـ 4.5 مليون يورو.

منتخب مصر يختتم تدريباته

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها مساء الاثنين ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب مصر اليوم هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، مساء الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.