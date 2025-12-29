أمم إفريقيا، لماذا ارتدى صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا؟

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، ارتدى صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر في مواجهة أنجولا، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بمعيار الأقدمية، خاصة أنه يعد أقدم لاعب في تشكيل منتخب مصر.

يلي صلاح في ترتيب القائمة حارس المرمى أحمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد هاني والحارس محمد الشناوي.

ويحتل صلاح محسن المركز السابع بعدما خاض أول مباراة دولية ضد المغرب عام 2017، وهو أقدم لاعب دافع عن ألوان الفراعنة في التشكيل الذي دفع به حسام حسن أمام أنجولا.

تعادل سلبي بين مصر وأنجولا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، وما تزال نتيجة المباراة التعادل السلبي بدون أهداف

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب المنتخبين المصري والأنجولي، وفي الدقيقة 3 تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت بين أحضان حارس مرمى أنجولا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 9 لعلاج لاعب مصر صلاح محسن بعد تعرضه لضربة في الوجه من مدافع أنجولا

وفي الدقيقة 11 كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 13 ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 20 ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد بعد تمريرة مقصية من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة.

وحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء من بعد تسديدة الكرة بعد الصافرة.

وتشهد الدقيقة 35 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا أجوستينيو مابولولو ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

إنتفض مكنتخب أنجولا هجوميا في الدقائق الخمس الأخيرة وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى مصر، بينها تسديدة قوية أبعدها مصطفى شوبير بعيدا عن المرمى وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي مصر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أنجولا.

وشهد تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا تغييرات في الجملة، بعد قرار الجهاز الفني إراحة الأحد عشر لاعبا الذين خاضوا مواجهتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة دور ال16 في الكان.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من:

مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد

