أول تعليق لـ ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا لـ مقر إقامة بوتين

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن محاولة الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون لها تأثير مباشر على نهج الولايات المتحدة في التعامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

تداعيات محتملة على العلاقة الأمريكية الأوكرانية بعد استهداف بوتين

وأوضح الكرملين أن تصريحات ترامب تعكس إمكانية حدوث تغيير في المقاربة الأمريكية تجاه القيادة الأوكرانية، في ضوء التطورات الأخيرة والاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف بشأن استهداف مواقع سيادية داخل روسيا.

تصعيد جديد في الأزمة الروسية الأوكرانية

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا متزايدًا، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة، ما يمنح موقف واشنطن أهمية خاصة في ترجيح كفة التهدئة أو التصعيد.

انقسام الروايات بين موسكو وكييف في استهداف مقر بوتين

ويستمر التباين الحاد في الروايات، حيث تتمسك موسكو باتهامها لأوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين، بينما تنفي كييف بشكل قاطع هذه الاتهامات، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير خطوات تصعيدية روسية محتملة.

ترقب دولي لتأثير الموقف الأمريكي ضد أوكرانيا

وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية تداعيات الموقف الأمريكي على مستقبل الدعم الغربي لـأوكرانيا، وعلى مسار العلاقات بين واشنطن وكييف خلال المرحلة المقبلة، في ظل حساسية التوازنات الدولية المرتبطة بالأزمة.

وكشف الكرملين، تفاصيل الاتصال الذي جمع بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وأوضح الكرملين إن بوتين أكد لترامب أن الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.