الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تنفيذ 903 قوافل طبية مجانية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من 2026

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لتنفيذ 903 قوافل طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2026.

تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والمناطق النائية

 

تهدف هذه القوافل إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية ورؤية «مصر 2030».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن كل قافلة تضم جميع التخصصات الطبية الرئيسية، مثل الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، والنساء والولادة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة.

كما تشمل القوافل خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، مع تحويل الحالات التي تحتاج عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن الخطة تغطي جميع المحافظات بتوزيع جغرافي عادل، مع تركيز أكبر على محافظات مثل أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، والغربية، بالإضافة إلى محافظات القناة، سيناء، الدلتا، والصعيد.

تخصيص قوافل لمحافظات الحدود مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر

 

وأكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، تخصيص قوافل لمحافظات الحدود مثل شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، ومطروح، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق البعيدة والحدودية.

وتؤكد الوزارة استمرار تطوير منظومة القوافل الطبية من حيث التجهيزات والكوادر البشرية، بهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا وتأثيره على الجهاز التنفسي

أخصائي ينصح بشرب الماء فى الشتاء حفاظا على الصحة

يُذكر أن مواعيد القوافل وأماكن انعقادها سيتم الإعلان عنها تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة، حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخصصات الطبية التنمية المستدامة التحاليل الطبية الرعاية الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور بيتر وجيه جميع محافظات الجمهورية جميع التخصصات الطبية خدمات طبية متكاملة شمال وجنوب سيناء قوافل طبية مجانية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة ورؤية مصر 2030

مواد متعلقة

هل تكفي وجبة واحدة لتغذية الجسم طوال اليوم؟

الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا وتأثيره على الجهاز التنفسي

الصحة تحذر من لجوء البعض لإيداع أبنائهم بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة

الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

بعد فيديو هروب المرضى، "الصحة" تغلق مصحة غير مرخصة في المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية ويكشف تأثيرها على الأمعاء

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads